Justitie in Israël wil premier Netanyahu aanklagen voor corruptie

Justitie in Israël is van plan premier Benjamin Netanyahu te vervolgen voor onder meer corruptie en fraude. Dat heeft hoofdaanklager Avichai Mendelblit donderdag bekendgemaakt, meldt de Israëlische krant Haaretz. Netanyahu zal zich tegenover de rechter moeten verantwoorden in drie verschillende zaken. Nooit eerder werd een zittende Israëlische premier aangeklaagd.

Voordat Mendelblit de aanklachten tegen Netanyahu definitief doorzet, krijgt de premier eerst nog de kans zich tegen de beschuldigingen te verweren tijdens een hoorzitting. Netanyahu heeft de aantijgingen, die hem al drie jaar achtervolgen, altijd ontkend. Zijn Likud-partij sprak donderdag van “politiek gemotiveerde vervolging”. Netanyahu geeft om 19.00 uur (Nederlandse tijd) een persconferentie.

De bekendmaking van justitie komt op een precair moment. Over anderhalve maand gaan de Israëliërs naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Netanyahu gaat dan op voor zijn vierde opeenvolgende termijn. Volgens persbureau Reuters zal de hoorzitting waarschijnlijk pas na de verkiezingen plaatsvinden.

Gunstige berichtgeving

Netanyahu zou zich in één zaak hebben laten omkopen door zakenlui, die hij in ruil daarvoor politieke gunsten verleende. In een andere zaak zou Netanyahu een dienst hebben bewezen aan een telecommagnaat, die hem terugbetaalde met positieve berichtgeving op zijn nieuwswebsite. In een derde zaak zou de premier zich hebben verzekerd van gunstige verslaggeving in een bepaalde krant, door wetten in te voeren die de concurrentie van het blad in kwestie dwarsboomden.

Volgens aanklager Mendelblit heeft Netanyahu het vertrouwen van het volk in de overheid ondermijnd. “U heeft zich schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling, u heeft misbruik gemaakt van uw macht om motieven die te maken hebben met uw persoonlijke belangen en die van uw familie. U heeft de ambtenaren die onder u werken meegesleept in uw corruptie.”

Likud keurt de aankondiging van justitie af. “Dat dit besluit amper een maand voor de verkiezingen openbaar is gemaakt, zonder de premier de kans te geven zich tegen de onterechte beschuldigingen te verweren, komt neer op brutale en ongekende inmenging in het verkiezingsproces”, aldus de partij. “Dit heeft maar een doel: de rechtse regering-Netanyahu omverwerpen en vervangen door een linkse. Dat kunnen we niet laten gebeuren.”

Advocaten van Netanyahu verzochten justitie vorige maand de bekendmaking uit te stellen tot na de verkiezingen, die op 9 april plaatsvinden. Mendelblit ging daar niet op in. Volgens hem is “iedereen voor de wet gelijk” en heeft het volk “het recht om geïnformeerd te worden over dit soort belangrijke zaken”.