Internationale coalitie bevestigt dood prominente Franse IS’er bij luchtaanval

Het is zeker dat de prominente Franse jihadist Fabien Clain vorige week bij een bombardement in Syrië om het leven is gekomen. Dat heeft de door de Verenigde Staten geleide coalitie tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS) donderdag bekendgemaakt. IS-lid Clain (41) was degene die in een geluidsboodschap de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs opeiste.

Vorige week verschenen in Franse media al berichten dat Clain was omgekomen. Zijn dood moest toen nog wel bevestigd worden. De coalitie meldt dat nu inderdaad vaststaat dat Clain degene was die op 20 februari is omgekomen bij een aanval op de plaats Baghouz, het laatste IS-bolwerk in Syrië.

Lees ook dit profiel van Fabien Clain: Spil in Frans-Belgisch terreurnetwerk

Over Clains broer Jean-Michel, die gewond geraakt zou zijn bij het bombardement, zegt de coalitie niets. Jean-Michel zou degene zijn die op de audio-opname uit 2015 op de achtergrond religieuze liederen ten gehore brengt.

Radicalisering

Clain zat vermoedelijk sinds 2015 in Syrië, onder de nom de guerre Abu Anas Al-Faransi. In de jaren negentig bekeerden hij en zijn broer zich tot de islam. Ze radicaliseerden onder invloed van een Franse jihadist die ook de latere terrorist Mohammed Merah tot zijn volgelingen mocht rekenen. Van 2009 tot en met 2012 zat Clain in Frankrijk in de cel wegens rekrutering voor de gewapende strijd. Na hun vertrek naar IS-gebied werd een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd tegen de gebroeders Clain.

Bij de aanslagen in Parijs kwamen 130 mensen om het leven. De daders hadden het voorzien op een interland van Frankrijk in het Stade de France, op drukke terrassen en op de concertzaal Bataclan.