In opkomst: het nieuwbouwhuis zonder keuzestress

Middenin een loods op een bedrijventerrein bij winkelcentrum The Wall aan de A2 bij Utrecht staat een huis. De muren van de woning zijn wit en kaal, de houten trap is dat ook, de betonnen vloer is hard en koud. Het ruikt er naar versgezaagd hout. Bovenaan de trap is een kleine betegelde badkamer, onder het schuine dak een donkere slaapkamer.

Zo wordt een nieuwbouwhuis in Nederland opgeleverd.

Een technisch veilig huis neerzetten, dat doen bouwbedrijven. Wat voor keuken erin komt, eventueel bad of houten vloer – dat is aan de toekomstige bewoner. Met een beetje bouwer zijn afspraken te maken over een uitbouw of dakkapel, voor de rest moet je naar de woonboulevard, of de IKEA.

Dat is voorbij, als het aan bouwconcern BAM ligt. Vorig jaar mei opende het deze loods van 5.000 vierkante meter in Utrecht, waar aspirant-bewoners van nog op te leveren BAM-huizen hun woning volledig kunnen indelen en inrichten – van dakkapel tot aan de vloerkleden in de woonkamer. Dat is inmiddels honderden keren gebeurd.

Mensen willen iets origineels, maar ze hebben vaak dezelfde smaak

Een bezoek aan Homestudios, zoals dit initiatief heet, begint bij het cascohuis middenin het pand, zegt directeur Ard Siekerman. „Dan zie je wat je hebt, en dus ook wat je nog niet hebt.”

Al die ontbrekende dingen – keuken, vloer, tegels, deuren – bezorgen toekomstige huizenbezitters veel keuzestress, ondervond BAM. Siekerman: „Die proberen wij hier weg te nemen.”

BAM is niet de enige bouwer die steeds verder gaat om klanten de hand te reiken. Ook andere grote bouwbedrijven, zoals Van Wijnen, VolkerWessels en Dura Vermeer, hebben de klant de laatste jaren grotere keuze gegeven. Ze proberen daarmee tegemoet te komen aan de hogere eisen die wetgever en consument aan huizen stellen, zegt Joop Halman, hoogleraar Innovatie in de bouw aan de Universiteit Twente. „Consumenten zijn welvarender en daarmee veeleisender geworden. En een huis moet aan meer regels voldoen dan vroeger.”

Foto Bram Petraeus

Uitbouwtheater

Tegelijkertijd hebben consumenten steeds minder zin en tijd om zelf te gaan klussen, ziet Ard Siekerman. „En ze hebben ook nog eens twee linkerhanden.”

Daarom staat het bezoek aan Homestudios ook deels in het teken van ‘het opvoeden’ van de bezoekers, zoals Siekerman het omschrijft. Zo zien ze wat voor gevolgen hun keuzes kunnen hebben.

Een uitbouw bijvoorbeeld, hoeveel extra ruimte biedt die? Op de vloer van een kleine, witte ruimte is schematisch een complete inrichting afgebeeld. Als Siekerman een paar keer op de tablet aan de muur tikt, schuift een van de muren naar achteren – hier wordt een uitbouw van 1,20 of 2,40 meter gerealiseerd. Op de vloer veranderen nu ook bank en keukentafel van plaats – er is opeens plek voor een kookeiland. Siekerman: „Zo leer je mensen wat een uitbouw doet met de ruimte in je huis.” Tegenover dit ‘uitbouwtheater’ staat een soortgelijke installatie die toont hoeveel daglicht en ruimte een dakkapel kan geven.

Praat mee met NRC Wat zijn uw ervaringen met een nieuwbouwhuis? Onderaan dit artikel kunnen abonnees reageren. Hier leest u meer over reageren op NRC.nl.

Elke keuze die bezoekers hier maken verloopt volgens een vast stramien: eerst is er overleg met woonadviseur en specialisten, en worden de opties digitaal bekeken. Dan volgt het ‘opvoed’-gedeelte – zo is ook de hoogte van aanrecht of toilet te testen. Daarna kan je zien hoe de keuzes in het echt uitpakken: in de loods staan elf volledig ingerichte woningen. „We tonen zo’n 80 procent van het aanbod dat we hebben”, zegt Siekerman.

Gordijnen, platenspeler, zelfs de schilderijen aan de muur zijn te kopen via BAM, vóór de bouw is voltooid. Siekerman: „Je kunt dit ook zelf doen, maar je gaat pas naar IKEA of meubelboulevard als je huis is opgeleverd. En het kost veel meer tijd.”

Foto Bram Petraeus

Vijf stijlen

In het pand van Homestudios liggen meer dan tienduizend producten van twintig partners. De woningen zijn ingericht in vijf stijlen, die Siekerman omschrijft als ‘landelijk’, ‘stoer-en-industrieel’, ‘Scandinavisch’, ‘strak-en-stijlvol’ en ‘kleur-en-rijk’. Want hoewel mensen vaak denken dat ze iets origineels willen, zegt hij, „merken wij dat veel mensen dezelfde smaak hebben”.

Lees ook: Een robot zet een huis zo in elkaar

De kiem voor de extra dienstverlening werd gelegd tijdens de jongste crisis, toen de bouw bijna stilviel en van alles werd bedacht om concurrenten te slim af te zijn. Bouwend Nederland juicht de innovatie toe, maar waarschuwt ook voor de gevolgen van onestopshops. „Steeds meer mensen willen een kant-en-klaar huis kopen. Daar spelen de grote bouwbedrijven slim op in”, zegt Arjan Walinga die zich bij de brancheorganisatie inzet voor het mkb. „Maar voor kleinere bouwbedrijven die dat niet doen, krimpt de markt.” Volgens Walinga kunnen kleinere bouwbedrijven zich niet de investeringen veroorloven die BAM en zijn partners doen. Homestudios kostte meerdere miljoenen euro’s.

Siekerman ziet de investering niet als bedreiging van het mkb: „We werken met dezelfde partners als hiervoor, dus er is weinig veranderd aan onze strategie. Er is bovendien een groot tekort aan woningen, dus meer dan genoeg werk voor alle bouwbedrijven, ook de kleintjes.”

Siekerman opent de deur naar een grote, donkere ruimte en steekt zijn tablet in een installatie aan de muur. Plots licht de ruimte op: alle gemaakte keuzes worden hier in 3D geprojecteerd en zijn virtueel te bewonderen. „Uw woonreis”, staat in grote letters op de muur.