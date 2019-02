Duits-Amerikaanse dirigent en componist André Previn (89) overleden

De Duits-Amerikaanse dirigent en componist André Previn is donderdagmorgen op 89-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn manager aan The New York Times. Previn hield zich bezig met zowel jazz als klassieke muziek, schreef soundtracks voor films en voerde onder meer het Concertgebouworkest aan.

Het grote publiek leerde Previn vooral kennen als viervoudig Oscarwinnaar. Hij kreeg de prijs in 1958, 1959, 1963 en 1964, voor zijn werk in films als Gigi en My Fair Lady. Negen keer werd hij genomineerd, maar won hij niet. In 1961 sleepte Previn zelfs drie persoonlijke Oscarnominaties tegelijk in de wacht - nog altijd een record. Hij won ook tien Grammy’s.

Previn in 1976 met het London Symphony Orchestra:

Previn werd in Berlijn geboren als Andreas Priwin. Eind jaren dertig vluchtte hij met zijn Joodse familie voor de nazi’s. Via Parijs belandde hij in Los Angeles. Op jonge leeftijd liet hij al van zich horen in de muziekwereld. Volgens The New York Times omschreven recensenten hem als een “wonderkind met een coltrui”. Zijn muzikale reikwijdte was groot. Eind jaren zestig, begin jaren zeventig begeleidde hij als jazzpianist Ella Fitzgerald, en werd hij ook hoofddirigent van het London Symphony Orchestra.

Onstuimig privéleven

Terwijl het klassieke establishment soms wat neerkeek op de uitstapjes van Previn naar de jazz, had hij zelf niet zoveel met muzikale etiketten. “Ik heb mezelf nooit een jazzmuzikant gevoeld”, zei hij in 1986. “Meer een muzikant die af en toe jazz speelt.”

Privé leidde Previn een onstuimig leven. Hij was vijf keer getrouwd, onder meer met actrice Mia Farrow, de ex-vrouw van Frank Sinatra. Het paar adopteerde drie kinderen, onder wie de Zuid-Koreaanse Soon-yi Previn. Zij kwam later in het nieuws door haar controversiële relatie met filmmaker Woody Allen, die haar stiefvader werd toen Farrow na haar scheiding van Previn zijn partner werd.

In zijn latere jaren schreef Previn onder meer opera’s en vioolconcerten voor zijn vijfde vrouw, de Duitse violiste Anne-Sophie Mutter. Dat hij decennia later nog altijd vooral bekend stond om zijn werk in Hollywood, verbaasde hem. “Ik heb sinds halverwege de jaren zestig niks anders gedaan dan klassieke muziek”, zei hij in 1991. “Er bestaat zoiets als een uiterste houdbaarheidsdatum.”