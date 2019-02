Drie Zeeuwen verdacht van zeker veertig brandstichtingen

Drie mannen in de leeftijd van 18, 22 en 31 jaar oud uit de Zeelandse gemeente Hulst worden verdacht van het stichten van meer dan veertig branden. Twee van hen zijn eind vorig jaar aangehouden, de derde begin februari. Volgens een woordvoerder van de politie Zeeland loopt de schade “in de tonnen”. De mannen hebben diverse brandstichtingen bekend.

De brandstichtingen begonnen in 2014 met een verkeersbord, een parasol en een stapel kranten en liepen uit tot autobranden, branden in touringcars en van trailers van vrachtwagens. Ook werden leegstaande schuren en woningen in brand gestoken. Volgens de politie ontstond er zelfs een “reëel gevaar voor mensen en dieren”. Gemeente Hulst wil de kosten van het bluswerk verhalen op de brandstichters. Eind vorig jaar zijn de branden gestopt.

Dubbelrol hoofdverdachte

De 31-jarige hoofdverdachte deed zich regelmatig voor als ontdekker van de branden. Hij zou na het stichten van een brand mensen hebben gewaarschuwd waarna zij de politie en brandweer belden. “Door omwonenden werd hij gezien als redder, maar hij had waarschijnlijk een dubbelrol”, zegt de politiewoordvoerder. Het zou wijzen op het gedrag van een pyromaan.

In het Zeeuwse dorp Kloosterzande werd vijf keer brand gesticht op hetzelfde adres. Het ging om een leegstaande woning. In nabijgelegen straten gingen een auto en een bestelbus in vlammen op. De hoofdverdachte wordt er van verdacht de twee anderen te hebben aangezet tot het stichten van de branden.

De politie kwam de verdachten op het spoor na een brand die gesticht werd in een stapel houten pallets. Tips en getuigenverklaringen van omwonenden hebben uiteindelijk geleid tot de arrestaties. Het Openbaar Ministerie brengt de drie mannen binnenkort voor de rechter. De 18-jarige verdachte mag het proces thuis afwachten, de andere twee mannen zitten vast.

Nog twee arrestaties

Naast de drie mannen heeft de politie ook nog twee anderen mannen opgepakt. Het gaat om een 21-jarige man uit Sas van Gent en een 24-jarige man uit Hulst. Zij zouden medeplichting zijn aan het in brand steken van een auto in februari 2018. Uit onderzoek van de recherche bleek dat zij niets te maken hebben met de rest van de branden.