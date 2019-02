Dodelijk treinongeluk Kairo kwam mogelijk door ruzie machinisten

Een ruzie tussen twee machinisten is mogelijk de oorzaak van een fataal treinongeluk, woensdag op een station in de Egyptische hoofdstad Kairo. De Egyptische autoriteiten denken volgens persbureau AP dat een van de bestuurders was uitgestapt om verhaal te halen bij een collega. Hij zou daarbij vergeten zijn de trein op de rem te zetten, met het fatale ongeluk tot gevolg. Er vielen 25 doden, 47 mensen raakten gewond.

De machinist van de verongelukte trein zou zijn uitgestapt omdat de andere machinist met diens trein het spoor blokkeerde. Doordat hij daarbij de rem was vergeten begon de trein te rollen, waarna die op hoge snelheid op een stootblok reed. Door de klap lijkt de dieseltank geëxplodeerd te zijn. Er brak een grote brand uit. De machinist van de betreffende locomotief is aangehouden en wordt verhoord, aldus een Egyptische openbaar aanklager donderdag in een statement.

Op camerabeelden is te zien hoe tientallen mensen op het perron liepen op het moment van de explosie. Veel mensen hebben zware verwondingen opgelopen en liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het dodental kan nog oplopen, zeggen de Egyptische autoriteiten.

De minister van Transport Hisham Arafat maakte gister bekend op te stappen naar aanleiding van het ongeluk. De Egyptische overheid kreeg veel kritiek over de staat van het spoor in het land.