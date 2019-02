Burgemeester Heerlen keert niet terug na gelekte sollicitatie

Ralf Krewinkel (PvdA) keert niet terug als burgemeester van Heerlen. De bestuurder zou na een ziekteverlof van ruim één jaar per 1 april weer beginnen. Daar ziet hij vanaf, nadat donderdag uitlekte dat hij heeft gesolliciteerd op het burgemeesterschap van buurgemeente Kerkrade.

Krewinkel (44) ging vorig jaar februari met verlof vanwege familieomstandigheden. In september 2017 werd zijn enige kind getroffen door acute leukemie. De jongen hield er een dwarslaesie aan over. Sinds maart vorig jaar is Emile Roemer (SP) waarnemend burgemeester in Heerlen.

Niet vertrouwelijk gebleven

Woensdag werd Petra Dassen (CDA) voorgedragen als nieuwe burgemeester van Kerkrade. Zij is dat nu in Beesel, de kleinste gemeente van Limburg. Dat Krewinkel als tweede op de voordracht stond, had – zoals gebruikelijk is – vertrouwelijk moeten blijven. De speakers in de besloten vergadering stonden echter zo hard dat de bijeenkomst ook op de gang te volgen was.

Krewinkel is geboren in Kerkrade. Hij was er van 1998 tot 2006 raadslid (waarvan de laatste vier jaar fractievoorzitter) en van 2006 tot 2011 wethouder. Tussen 2011 en 2015 was hij burgemeester van het Limburgse Beek.

Onderzoek

In de Heerlense politiek viel Krewinkels sollicitatie donderdag verkeerd. Diverse raadsleden lieten weten vragen te hebben bij een burgemeester die kennelijk liever ergens anders werkt, ook nog eens de buurgemeente die met ruim 45.000 inwoners half zo klein is als Heerlen.

Krewinkel zegt in een verklaring dat hij het ontstane beeld dat hij stiekem solliciteerde „onverteerbaar” vindt. Over een geheime procedure kun je volgens hem niet met anderen communiceren. Ook kritiek op solliciteren tijdens ziekteverlof doet hij af als onzin. De nieuwe burgemeester van Kerkrade treedt in juni aan, terwijl al een tijd duidelijk was dat Krewinkel in maart/april weer aan het werk zou kunnen. „Echter gelet op de ontstane situatie en politieke realiteit wil ik Heerlen niet belasten met verder gedoe. Ik ben daarom voornemens mijn ontslag zo spoedig mogelijk in te dienen.”

De Limburgse commissaris van de Koning Theo Bovens noemt de schending van de geheimhouding rond de burgemeestersbenoeming „zeer kwalijk”. Hij kondigt aan de kwestie te gaan onderzoeken en zal daarna rapporteren aan de minister van Binnenlandse Zaken.