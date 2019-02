Bijzondere eeneiige tweeling ontdekt in Australië

Australische artsen hebben voor het eerst tijdens een zwangerschap een bijzonder soort eeneiige tweeling ontdekt. Het gaat om een tweeling die is ontstaan uit één eicel en twee verschillende zaadcellen. Dit is een soort tussenvorm van een ‘gewone’ eeneiige tweeling en een twee-eiige tweeling.

De artsen publiceerden hun onderzoeksresultaten donderdag in The New England Journal of Medicine. Er is één keer eerder zo’n bijzondere eeneiige tweeling ontdekt, maar niet gedurende de zwangerschap - dat gebeurde pas na de geboorte. Het betrof toen een tweeling die in 2007 in de Verenigde Staten werd geboren.

Doorgaans ontstaan meerlingen uit ofwel een eicel en een zaadcel (eeneiig) of uit meerdere eicellen die worden bevrucht door verschillende zaadcellen (meereiig). In het eerste geval is de tweeling genetisch identiek, in het tweede geval niet. De Australische tweeling is geboren uit een soort tussenvorm waarbij één eicel is bevrucht door twee zaadcellen. De inmiddels vierjarige kinderen delen voor 78 procent het zelfde genetisch materiaal van hun vader.

Genetisch onderzoek

Bij de eerste ultrasone scan die de toen 28-jarige Australische moeder na zes weken liet maken, dachten de artsen nog dat het om een gewone eeneiige tweeling ging. Na veertien weken bleek dat de tweeling niet hetzelfde geslacht had en dat het om een jongen en een meisje ging. Dat is bij een eeneiige tweeling niet mogelijk. “Op dat moment zijn we het genetisch onderzoek begonnen”, aldus onderzoeker Michael Gabbett tegen The Guardian.

In het derde trimester van de zwangerschap voerden de onderzoekers een vruchtwaterpunctie uit om het dna van de tweeling met dat van de ouders te vergelijken.

De zwangerschap van de Australische vrouw verliep normaal, schrijven de onderzoekers. Een groot deel van de eeneiige tweelingen deelt dezelfde placenta. Dat vergroot de kans op complicaties tijdens en na de zwangerschap. Ook is de kans op eierstokkanker groter. De eierstokken zijn bij het meisje van de tweeling daarom ook verwijderd.