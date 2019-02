Baanwielrenner Büchli pakt wereldtitel op keirin

Matthijs Büchli is donderdagavond op de WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow wereldkampioen geworden op de keirin. De Nederlander versloeg in de finale van het spectaculaire sprintonderdeel Yudai Nitta uit Japan (zilver) en Stefan Bötticher uit Duitsland (brons).

Het is voor de 26-jarige Büchli zijn tweede gouden medaille van het toernooi. Woensdag werd hij wereldkampioen op de teamsprint. Büchli kwam niet in actie in de finale, maar reed wel in de halve eindstrijd. Vorig jaar pakte hij met het Nederlandse team ook al de wereldtitel op de teamsprint.

But it’s @MatthijsBuchli 🇳🇱 who becomes World Champion! 🌈 Second 🥇 for him after the Men Team Sprint yesterday! #Pruszkow2019 pic.twitter.com/mUlxoAFIVp — UCI Track Cycling (@UCI_Track) 28 februari 2019

Individueel is het goud op de keirin voor Büchli de grootste overwinning uit zijn loopbaan. Op de WK’s in 2013 en 2014 reed hij al naar het brons op het onderdeel, waarna hij op de Olympische Spelen in 2016 zilver pakte. “Ik ga alleen voor goud”, zei hij volgens persbureau ANP in aanloop naar dit kampioenschap. De enige titel die Büchli tot dusver individueel had gewonnen, was het goud op kilometer tijdrit vorig jaar bij de EK in Glasgow.

Bij de keirin moeten de wielrenners een brommer - de zogenoemde derny - volgen, die langzaam de snelheid opvoert. De derny verlaat op een gegeven moment de baan, waarna de renners de laatste vijfhonderd meten naar de finish sprinten. De inmiddels met baanwielrennen gestopte Elis Ligtlee werd in 2016 de eerste Nederlandse Olympisch kampioen op de keirin.