Man krijgt 16 jaar cel voor wurgen boekhouder

Een 53-jarige man is donderdag veroordeeld tot een celstraf van zestien jaar omdat hij een boekhouder 17.000 euro afhandig heeft gemaakt en hem daarna heeft gewurgd. Volgens de rechter is de man schuldig aan ‘gekwalificeerde doodslag’: hij doodde zijn slachtoffer om te verdoezelen dat hij hem had beroofd.

In februari 2018 bezocht de man zijn slachtoffer op zijn kantoor in Heeg in Friesland. Hij dwong de boekhouder met geweld zijn bankpas en pincode af te staan, waarna de man 17.000 euro overboekte naar een bankrekening van zijn voormalige schoonzoon. De man probeerde zijn daad te verhullen door een e-mail te sturen uit naam van de boekhouder, waaruit moest blijken dat het geld een nabetaling was uit een erfenis. In de mail stond dat de ex-schoonzoon het geld moest delen met de 53-jarige dader.

Nadat het geld was overgemaakt, heeft de man de boekhouder met een touw gewurgd. Volgens de rechter heeft de man geprobeerd de dood van zijn slachtoffer te laten lijken op een zelfmoord, door het einde van het touw aan een trap vast te maken. Onderzoek toonde echter aan dat de boekhouder om het leven kwam door “omsnoerend geweld op de hals”.

De rechter neemt het de man kwalijk dat hij “voor eigen gewin iemand het leven heeft ontnomen”. De man moet ook een schadevergoeding van ruim 41.000 euro betalen aan de nabestaanden. Een deel daarvan zal gebruikt worden voor een gedenkmonument.