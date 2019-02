Vorig jaar opnieuw minder mensen met een bijstandsuitkering

Het aantal Nederlanders met een bijstandsuitkering is vorig jaar opnieuw afgenomen. 24.000 mensen verdwenen uit de bijstand, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal waren er eind 2018 433.000 bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd.

De daling was nog sterker dan in 2017, toen het aantal mensen met een uitkering voor het eerst in bijna tien jaar omlaag ging. Destijds stroomden circa achtduizend Nederlanders uit de bijstand.

Zowel vorig jaar als in 2017 was de oorzaak van de krimp van het aantal bijstandsgerechtigden dezelfde: de sterke Nederlandse economie, die ook in 2018 bleef groeien. De werkloosheid in Nederland daalt al vier jaar op rij. De helft van de mensen die de bijstand verlieten, ging direct daarna aan het werk. Anderen zegden hun uitkering op omdat ze een partner hadden gevonden die genoeg verdient of omdat ze gingen studeren.

Ondanks de positieve economische cijfers daalt het vertrouwen. Lees ook: Het gaat goed – waarom zijn we dan opeens zo somber?

Vluchtelingen

Er waren vorig jaar ook minder bijstandontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond - iets dat al sinds 2008 niet meer was voorgekomen. Vorig jaar bleef de daling onder deze groep nog uit. Volgens het CBS kwam dat doordat de afgelopen jaren veel pas binnengekomen vluchtelingen een uitkering kregen.

Ouderen konden hun uitkering overigens minder vaak vaarwel zeggen dan jongeren. Het aantal bijstandgerechtigden van 45 jaar en ouder daalde met minder dan 1 procent. Onder Nederlanders tot 27 jaar bedroeg de daling 14 procent, onder 27- tot 45-jarigen 9. Ouderen “lijken minder te profiteren van de gunstige arbeidsmarkt dan de jongere leeftijdsgroepen”, aldus het CBS. Door de verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar verlieten ook minder 45-plussers de bijstand voor een AOW.