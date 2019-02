Tientallen mensen vast in ingestorte illegale mijn Indonesië

Tientallen mensen zijn dinsdagavond op het Indonesische eiland Sulawesi bedolven geraakt toen een illegale goudmijn instortte. Volgens lokale autoriteiten is een lichaam geborgen en zijn veertien mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Dat meldt persbureau AP woensdag.

Volgens een woordvoerder van de lokale autoriteiten braken de houten steunbalken in de mijn waarna de mijn instortte. Op dat moment waren tientallen mijnwerkers aanwezig, naar schatting zitten zo’n zestig mensen vast. “We kunnen stemmen horen die om hulp roepen”, zegt een woordvoerder.

De politie is samen met reddingswerkers en het Rode Kruis een reddingsoperatie begonnen. De mijn ligt echter afgelegen en is alleen per voet bereikbaar, waardoor voertuigen zoals ambulances niet dichtbij kunnen komen.

In Indonesië zijn relatief veel illegale mijnen. In dit gebied op Sulawesi alleen zouden al zeker tien illegale mijnen zijn. Vorig jaar kwamen in dit gebied vijf mensen om het leven toen een mijn instortte na hevige regenval.