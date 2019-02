Bierknoedels

Ik kan natuurlijk niet een boek dat Strudel + Knodel heet bespreken zonder een recept voor knoedels of een strudel te geven. Daarom vandaag Semmelknödel.

Doe het brood in een kom, schenk het bier erbij en laat het brood tien minuten weken tot het zacht is. Verhit de olie en boter in een grote koekenpan en bak de ui vijf minuten op halfhoog vuur tot hij glazig is. Bak de ham een minuut mee en laat het mengsel afkoelen op een bord.

Verhit voor de roomsaus de boter, het laurierblad en de jeneverbessen in een koekenpan tot de boter is gesmolten. Bak de knoflook een minuut. Bak de paddenstoelen vijf minuten mee tot ze bruin worden. Voeg de bouillon toe en laat vijf minuten koken. Draai het vuur zo laag mogelijk en voeg de zure room en slagroom toe. Roer het mengsel en breng het op smaak met zout en peper. Laat de saus op laag vuur staan tot hij heet is, maar breng niet aan de kook. Maak de knoedels af. Doe de resterende ingrediënten in de kom met brood en meng ze met de hand door elkaar tot ze een deeg vormen. Breng een pan water met wat zout aan de kook. Verdeel het deeg in ballen ter grootte van een mandarijn en laat die in het kokende water zakken. Laat ze tien minuten zachtjes koken zonder deksel op de pan. Verdeel de roomsaus over de borden en leg op elk bord een paar knoedels. Bestrooi met peterselie en serveer.