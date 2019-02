Teamsprinters prolongeren wereldtitel op de baan

De Nederlandse teamsprinters hebben woensdag op het WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow opnieuw het goud veroverd. In de finale wonnen Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Roy van den Berg met overmacht van Frankrijk, meldt ANP. De baanwielrenners reden een zeer snelle tijd van 41,923, waarmee ze slechts een tiende boven het wereldrecord bleven. Dat staat sinds 2013 op naam van Duitsland en werd gereden op hoogte in Mexico.

De Fransen, met onder anderen veelvoudig wereldkampioen Grégory Bauge, kwamen na drie ronden uit op 42,889. Eerder op de avond veroverde Rusland ten koste van Duitsland het brons.

Sportploeg van het jaar

In de kwalificaties wonnen de teamsprinters, met Matthijs Büchli voor Hoogland, van de Britse ploeg. Vorig jaar won de ploeg op het WK in Apeldoorn de eerste Nederlandse wereldtitel op de teamsprint. Toen werden de Britten in de finale verslagen. De teamsprinters zijn ook regerend Europees kampioen. Zij werden eind vorig jaar gekozen tot sportploeg van het jaar.