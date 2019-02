Over het gesprek van Trump en Kim wordt volop gespeculeerd

Het had woensdag in Vietnam helemaal moeten gaan over de tweede topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, maar het liep anders. Tot ergernis van Trump stelden vier journalisten na de handdruk tussen beide leiders vooral vragen over Trumps voormalige advocaat Michael Cohen, die kort daarna zou getuigen in het Amerikaanse Congres. De vier werden vervolgens uitgesloten van het persmoment aan het begin van het diner van Trump en Kim.

Het Witte Huis heeft voor donderdagochtend de ondertekening van een gemeenschappelijke verklaring aangekondigd en een persconferentie van Trump. Beide leiders hebben elkaar woensdag ongeveer dertig minuten één op één gesproken, daarna hebben zij samen gedineerd. Wat ze daar hebben besproken, is niet bekend gemaakt.

Gespeculeerd wordt er ondertussen volop. Interessant daarbij is dat de term volledige, controleerbare, onomkeerbare denuclearisering nergens meer valt. En dat terwijl het streven naar snelle en volledige denuclearisering van Noord-Korea toch juist de reden was om de eerste top tussen Trump en Kim in Singapore in juni vorig jaar te organiseren.

Het lijkt er nu vooral om te gaan dat Kim een gebaar maakt richting denuclearisering dat voor Amerika groot genoeg is om de sancties tegen Noord-Korea te verlichten. Misschien heeft Trump daarbij bijvoorbeeld aan het stilleggen van de productie van nucleair materiaal voor kernbommen in het Noord-Koreaanse Yongbyon genoeg.

Vredesovereenkomst

Ook is er sprake van een vredesovereenkomst. De Koreaanse oorlog is in 1953 afgesloten met een wapenstilstand. Die wapenstilstand zou nu omgezet kunnen worden in een echt vredesverdrag, of in de aankondiging daarvan . De VS tekenden de wapenstilstand met China en Noord-Korea. Zuid-Korea tekende niet, omdat het niet wilde meewerken aan de tweedeling van Korea.

Ook zouden Noord-Korea en de VS vertegenwoordigingen in elkaars landen kunnen openen. Noord-Korea zou daarnaast meer resten van omgekomen Amerikaanse militairen kunnen teruggeven aan de VS.

Trump bracht woensdagochtend een bezoek aan de Vietnamese president Nguyen Phu Trong, met wie hij een handelsakkoord sloot ter waarde van 20 miljard dollar. Trump lijkt zo te willen aantonen hoe mooi de toekomst ook voor Noord-Korea kan zijn als het land kernwapens opgeeft.