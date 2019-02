Spaanse politie onderzoekt incident Noord-Koreaanse ambassade

De Spaanse politie doet onderzoek naar een incident bij de Noord-Koreaanse ambassade in Madrid. Een groep van vier nog onbekende mannen zou het pand vorige week vrijdag zijn binnengedrongen. Dat meldt persbureau Reuters woensdag op basis van de Spaanse nieuwssite El Confidencial.

De vier zouden de ambassade zijn binnengedrongen en daar medewerkers hebben vastgebonden. Pas vier uur later zou het viertal weer naar buiten zijn gegaan. Uit de ambassade zouden vier computers ontvreemd zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wilde enkel kwijt dat er een onderzoek loopt naar een incident waarbij een Noord-Koreaan gewond raakte.

Een van de medewerkers zou het zijn gelukt om tijdens de overval te ontsnappen. De vrouw rende naar buiten en alarmeerde mensen in omliggende panden door in het Koreaans te schreeuwen. Daarop werd de politie gewaarschuwd. Eenmaal ter plaatse zou de deur van de ambassade zijn geopend door een man die politie zou hebben verteld dat alles in het pand in orde was. Kort daarop zouden twee auto’s op hoge snelheid de ambassade hebben verlaten.

Motief nog onduidelijk

De computers die bij de overval mogelijk zijn ontvreemd zouden door verschillende medewerkers zijn gebruikt, maar het is onduidelijk welke informatie precies op de apparaten stond opgeslagen. Over het motief van de actie is verder nog niets duidelijk. De Noord-Koreaanse ambassade wilde niets bevestigen. Het land heeft in Europa ambassades in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Tsjechië.