Raad van State: onwetende grondeigenaren betalen niet voor opruimen drugsafval

Grondeigenaren die drugsafval dat op hun terrein is gedumpt laten opruimen, hoeven niet zelf voor de kosten te betalen. Voorwaarde is dat de eigenaren zelf niet van het afval wisten. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

De zaak waarover de hoogste rechter zich nu heeft uitgesproken, werd een aantal jaar geleden werd aangespannen door een familie uit Nuenen. In een weiland in de Brabantse plaats werd tot twee keer toe gevaarlijk drugsafval aangetroffen. Het ging om een busje met daarin chemisch afval dat in brand werd gestoken en veertig vaten die ook in vlammen opgingen. Het afval moest vanwege het gevaar voor milieu en gezondheid direct worden opgeruimd.

De gemeente schakelde een gespecialiseerd bedrijf in om het afval weg te halen, maar wilde de kosten van de schoonmaak - zeker 20.000 euro - verhalen op de eigenaren van de grond. Zij hadden echter niets met het afval te maken.

De Raad van State concludeerde dat het afval door criminelen op het terrein was gedumpt zonder dat de grondeigenaren daarvan wisten, of daarvan hadden kunnen weten. Daarom kunnen zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schoonmaak en de daarmee gemoeide kosten. Eerder kwam de rechtbank in Den Bosch ook al tot dat oordeel, maar de gemeente ging in hoger beroep.

Lees meer over illegale dumpingen: Negen dagen, tien vondsten van drugsafval

Subsidie

Tot twee jaar geleden konden grondeigenaren nog gebruikmaken van subsidie van het Rijk. In het geval van de familie uit Nuenen was die subsidie niet toereikend. Problemen met drugsafval doen zich vaker voor in Noord-Brabant. Sinds 2014 neemt het aantal dumpingen gestaag toe doordat er in de provincie meer synthetische drugs zoals xtc en speed worden geproduceerd. Naar schatting wordt er per jaar enkele honderden keren drugsafval gedumpt.

Correctie (27 februari 2019): In een eerdere versie van dit stuk werd geschreven dat de Raad van State dinsdag uitspraak had gedaan. Juist is: woensdag. Dat is hierboven aangepast.