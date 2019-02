President Buhari herkozen voor tweede termijn in Nigeria

De kiescommissie in Nigeria heeft dinsdagavond de zittende president Muhammadu Buhari definitief uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Buhari behaalde een meerderheid van de stemmen met 56 procent (15,2 miljoen stemmen) tegen 41 procent (11,3 miljoen stemmen) voor oppositiekandidaat Atiku Abubakar. Het wordt de tweede termijn voor het 76-jarige staatshoofd.

Maandag maakte de kiescommissie de eerste uitslagen bekend waaruit bleek dat Buhari al een beslissende voorsprong had op zijn tegenstander Abubakar. Dit stuitte op veel kritiek van de oppositiepartij PDP die de voorlopige uitslag van de kiescommissie als “incorrect en onaanvaardbaar” bestempelde, en tekende protest aan.

Verkiezingswaarnemers maken zich zorgen over de onrusten bij de verkiezingen. Oppositie Nigeria gelooft de uitslagen nu al niet meer

De verkiezingen van afgelopen weekend verliepen op de meeste plekken in het land rustig. In het noorden en zuiden van het land en de stad Lagos, dat meer dan 21 miljoen bewoners huist, vonden echter vuurgevechten plaats waarbij zeker 39 mensen om het leven kwamen. Daarnaast waren er nog veel problemen tijdens de stemmingen zelf. Zo gingen veel stembureau’s te laat open en waren er problemen met de kaartlezers die kiezers moesten identificeren.

Hoge opkomstcijfers in steden waar Boko Haram zaterdag een aanslag heeft gepleegd, wekte bovendien wantrouwen op over de betrouwbaarheid van die cijfers. Verkiezingswaarnemers van de Afrikaanse Unie, de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben hun zorgen geuit over het verloop van de verkiezingen in Nigeria, maar spreken nog niet van mogelijke verkiezingsfraude.