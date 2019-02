Pakistan: twee Indiase vliegtuigen boven Kashmir neergehaald

Pakistan heeft woensdag twee Indiase gevechtsvliegtuigen boven de betwiste regio Kashmir neergehaald. De vliegtuigen zouden het Pakistaanse luchtruim hebben geschonden. Dat laat een woordvoerder van de Pakistaanse luchtmacht weten in een verklaring, aldus persbureau AP. Pakistan heeft het luchtruim woensdag gesloten als gevolg van de toenemende spanningen met India.

Een vliegtuig is neergestort in het Indiase deel van Kashmir, het andere vliegtuig in het Pakistaanse deel. Pakistan heeft twee piloten opgepakt die op het Pakistaanse grondgebied waren terechtgekomen. Een van hen raakte gewond en is opgenomen in het ziekenhuis.

India heeft nog niet gereageerd op de verklaring van de Pakistaanse luchtmacht. Eerder op de dag liet het land wel al weten dat een gevechtstoestel was neergestort in het Indiase deel van de regio en dat het niet duidelijk was hoeveel slachtoffers waren gevallen. Woensdag is een aantal luchthavens in het Indiase deel van Kashmir gesloten. Volgens de autoriteiten gaat het om een “tijdelijke en preventieve” maatregel.

Aanvallen

De spanningen tussen India en Pakistan lopen steeds verder op. Dinsdag voerde India een luchtaanval uit op een “terroristisch kamp” van terreurgroep Jaish-e-Muhammed op Pakistaans grondgebied. Volgens het land was een aanval “absoluut noodzakelijk” omdat de terreurgroep een nieuwe reeks zelfmoordaanslagen in India zou voorbereiden. Het was voor het eerst sinds 1971 dat Indiase gevechtsvliegtuigen de grens overstaken.

De regio Kashmir ligt tussen India en Pakistan en zorgt al voor conflict sinds India in 1947 onafhankelijk werd van het Verenigd Koninkrijk. Beide landen maken aanspraak op de regio.