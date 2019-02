Over KLM spreken wij louter positief

Daar was het, dinsdagavond om tien over acht: nieuws in het NOS Journaal! Om acht uur had minister Hoekstra plotseling bekend gemaakt dat de Nederlandse staat een belang van 12,6 procent in de holding Air France-KLM had genomen. „Toch wel groot nieuws”, zei Ron Fresen; zijn ogen leken net wat groter dan normaal.

Zoiets is natuurlijk een stresstestje voor actualiteitenprogramma’s en talkshows: wie presteert er op korte termijn? Fresen verbond de aandelenaanschaf met de machtsstrijd in het concern die deze maand naar buiten kwam. Het kabinet trok de portemonnee om ‘het Nederlands belang’ te verdedigen tegen de Franse overheersing.

Praat mee met NRC Wat is uw indruk van de verslaggeving over KLM? Onderaan dit artikel kunnen abonnees reageren. Hier leest u meer over reageren op NRC.nl.

Daarop kwam minister Hoekstra in beeld, die ongeveer hetzelfde verklaarde, tot de stem van Ron Fresen ineens weer uit mijn toestel klonk. „Dit was een ander fragment.” Oh jee! Astrid Kersseboom reageerde alert, op het moederlijke af. Ze zette Fresen weer op het juiste spoor: „Wat had jij verwacht?”

Fresen begon enthousiast te duiden. „Een vlucht naar voren”, metafoorde hij. Ook belandde hij in een zin over Schiphol, KLM en een intercontinentaal netwerk. Die hele zin begon intercontinentale trekjes te krijgen. Bij haar afronding gaf Kersseboom Fresen nog een complimentje voor zijn vlotte vluchtbeeldspraak.

Nieuwsuur had twee uur méér voorbereidingstijd. In een verslag uit Den Haag kwam de interviewer tot de tamelijk bespottelijke vraag „Heeft u nu KLM gered?” aan minister Hoekstra. Het zou niet de laatste uiting van een blauw oranjegevoel blijken te zijn.

Arjan Noorlander vatte de zaken zo volledig samen dat er voor anderen weinig overbleef. Hij plaatste de actie in het licht van eerdere onmin met de Fransen (pulsvisserij!) en gaf een overzicht van politieke reacties. Daaruit bleek dat alleen GroenLinks zich echt kritisch toonde over de investering van 680 miljoen in een toch tamelijk vervuilend bedrijf.

Curieus was de bijdrage van Frank Renout, correspondent in Parijs. Die meldde dat Air France-KLM geen officiële reactie had gegeven. De Franse staat had ook niets van zich laten horen. De actie werd in Parijs gezien als „een verkapte motie van wantrouwen”. Interessant, maar wie had dat dan tegen Renout gezegd? Dat bleef onduidelijk. Was er eigenlijk wel een Fransman geweest die tussen de gangen van zijn diner door een woord aan de kwestie had gewijd?

In de studio zei emeritus hoogleraar Hans Schenk – een deskundige van de generatie Kees van Kooten – dat hij weinig toe te voegen had. Beminnelijk noemde hij de aandelenaanschaf vanuit industriepolitiek oogpunt ‘opmerkelijk en wenselijk’.

Nieuwsuur offerde een item over februariwarmte, teken en pollen, Jinek belde Henk Krol af, maar het universum van RTL Late Night draaide nog gewoon om John de Wolf, zangeres Maan, Jandino Asporaat en Diederik Jekel. Concurreren op actualiteit heeft de ploeg van Twan Huys al opgegeven.

Eva Jinek had een blauw jasje aan – en minister Hoekstra aan tafel. „Ik doe het niet voor het oranjegevoel”, zei deze, alsof hij zojuist na een feestelijke rondvaart door de Amsterdamse grachten bij de studio aan wal was gestapt. Het beeld van daadkrachtig ingrijpen in het landsbelang en boze Fransen relativeerde hij halfhartig door te zeggen dat ze „niet de hoorn erop hadden gegooid”.

Zo doorstonden de programmamakers hun stresstest, al hield men zich aan de traditie om over KLM vooral met een blauwe bril op te berichten. Jinek won de prijs voor de geestigste vraag naar de bekende weg aan de minister: „Is het niet leuk dat zoiets vlak voor de verkiezingen gebeurt?”