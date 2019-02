OM vervolgt directie Amsterdams kinderdagverblijf

Het Openbaar Ministerie begint een strafzaak tegen de directeur van een Amsterdamse kinderdagverblijf voor valsheid in geschrifte, poging tot oplichten en een overtreding op de Wet economische delicten. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM na berichtgeving van Het Parool.

De crèche 24/7 Kids werd op last van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in 2015 gesloten.

Zwerven met kinderen

Directeur/eigenaar Laura T. ving meer kinderen op dan was toegestaan. Op de daglijst die verstrekt werd aan de GGD stond een onjuist aantal kinderen. Er was plek voor de opvang van twaalf kinderen, maar in werkelijkheid werden vijftig kinderen opgevangen. Ook naaste medewerker Patricia S. wordt vervolgd door het OM. Zij staat terecht voor poging tot oplichting. Zij zouden een dubbele boekhouding hebben gebruikt om de GGD te misleiden.

Volgens Het Parool hebben medewerkers van het kinderdagverblijf in Amsterdam-West met kinderen op straat rondgezworven omdat er geen plaats was voor hen op de créche. Het ging om zeer jonge kinderen die dit niet aan hun ouders konden vertellen. Er was tevens te weinig personeel om alle kinderen op te vangen waardoor er ongediplomeerde medewerkers en stagiaires werden ingezet.

Het OM heeft nog geen zittingsdatum bekendgemaakt.