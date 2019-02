Vijf jaar cel geëist voor fatale dollemansrit Anna Paulowna

Een 20-jarige man die vorig jaar bij een wilde achtervolging met zijn auto tegen een boom knalde, krijgt als het aan justitie ligt vijf jaar cel. Bij het ongeval in Anna Paulowna kwamen drie tieners op de achterbank om het leven, een vierde raakte zwaargewond. Niemand droeg een gordel. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van roekeloos rijgedrag onder invloed van alcohol en drugs.

De verdachte beweert zich niets van het ongeluk in september te herinneren. Het OM noemt dit “niet geloofwaardig”. Vijf getuigen hebben verklaard dat de man uit Oudesluis, bij Schagen, de auto bestuurde. Ook zijn er DNA-sporen om deze verklaringen te ondersteunen.

“De verdachte wilde per se de andere automobilist inhalen, waardoor hij geen aandacht meer had voor de weg en zijn medepassagiers”, aldus het OM in een persbericht. Kort voor het ongeluk haalde de man in een woonwijk een snelheid van 90 kilometer per uur.

“Alle verkeersregels en de veiligheid van de inzittenden lapte hij aan zijn laars”. Behalve een gevangenisstraf mag de man wat justitie betreft ook vijf jaar lang geen auto meer rijden.

De verdachte was die avond met andere jongeren op een pleintje geweest. Hierna stapte hij met drie jongens van 15 en 16 jaar en een meisje van 17 jaar in de auto om een rondje te gaan rijden. Daarbij ontstond een achtervolging op hoge snelheid met een andere bestuurder. Bij een bocht verloor hij de macht over het stuur. Door de klap tegen de boom vloog de achterklep eraf. De drie jongens op de achterbank werden uit de auto geslingerd en overleefden het ongeval niet.