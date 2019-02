Oekraïne trekt zich terug uit het Songfestival

Oekraïne doet dit jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival in Israël. Dat heeft de publieke omroep van het Oost-Europese land woensdag bekendgemaakt, schrijft persbureau Reuters. Oekraïne trekt zich terug omdat alle artiesten die in de nationale finale in de top drie eindigden, niet langer voor het land uit willen komen.

Maruv - echte naam: Anna Korsoen - won zaterdagavond de nationale selectiewedstrijd en was dus de aangewezen kandidaat voor het liedjesfestival in mei. Haar winst was omstreden. Doordat Maruv regelmatig toert door Rusland, vonden verschillende Oekraïense politici dat de 27-jarige zangeres hun land in Tel Aviv niet mocht vertegenwoordigen.

Politieke controverse is niet nieuw op het Songfestival. Lees ook: Rusland is boos over Songfestival-lied Oekraïne

De publieke omroep bood Maruv desondanks een contract aan, maar daarin was opgenomen dat de zangeres verder af zou zien van optredens in Rusland en zich voortaan zou opstellen als “culturele ambassadeur” voor Oekraïne. Daar ging zij niet mee akkoord. Rusland en Oekraïne staan sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014 op gespannen voet met elkaar.

Liedje over deportatie van Krim-Tataren

De publieke omroep was niet verplicht om de gekozen nummer een naar Tel Aviv te sturen. Maar woensdag werd duidelijk dat ook de nummers twee en drie, het trio Freedom Jazz en popgroep Kazka, nee hebben gezegd. Zij weigeren Maruv te vervangen. UA:PBC, de Oekraïense publieke omroep, schrijft dat door de voorselectie duidelijk is geworden dat Oekraïense artiesten banden onderhouden met “de agressor”, doelend op Rusland. De omroep spreekt van een “systematisch probleem”.

“In het licht van de politieke discussie rondom de voorselectie, heeft de omroep besloten van deelname af te zien.”

De organisator van de liedjeswedstrijd European Broadcasting Union heeft nog niet gereageerd. Oekraïne doet sinds 2003 mee aan het songfestival, sindsdien won het land twee keer. In 2016 was zangeres Soesana Dzjamaladinova de Oekraïense afgevaardigde. Zij won met een liedje over de deportatie in 1944 van een kwart miljoen Krim-Tataren door de Sovjetautoriteiten. Rusland probeerde destijds de deelname van Dzjamaladinova, artiestennaam Jamala, te blokkeren omdat de inzending politiek vernederend zou zijn.