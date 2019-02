Voor een ‘botdichtheidsonderzoek’ moet ik naar het ziekenhuis, naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Die zit in de kelder, het lijkt daar een beetje op een bunker.

Weinig ruimte, overal kamertjes met scanapparatuur. Wel een wc voor de patiënten, voor dames en heren gezamenlijk. Er hangt een briefje op de deur:

‘Heren, wilt u alsjeblieft zittend urineren? Dit in verband met stralingsgevaar!’

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl