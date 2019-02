Niemand gelooft meer in de linkse media, zegt Jensen

Onderzoeksjournalist Arnold Karskens grijpt de microfoon uit handen van Elsevier -journalist Carla Joosten en zegt: „Europese journalisten zijn monddood, ze schrijven alleen wat hun gevoed wordt door de Europese Unie.” Joosten, die zes jaar correspondent in Brussel was, had net verteld hoe complex de EU is en hoe je er als journalist onafhankelijk kunt werken. Onzin, vindt Karskens: „Ze schrijven alles braaf op.”

„Populisten en nepnieuws zijn volgens de EU de grootste vijand”, opende PVV-europarlementariër Marcel de Graaff eerder op de woensdagmiddag het door hem georganiseerde debat over nepnieuws. „Niet China, niet Rusland of de miljoen migranten die hierheen komen.”

Zo’n vijftig mensen, veelal PVV’ers, zijn er afgekomen op het debat tussen Karskens, Joosten, AD-verslaggever Mark van Assen en onderzoeker dr. Sid Lukkassen in het Huis van Europa in Den Haag. Boven de ingang van het statige pand aan de Hofvijver hangt een Europese vlag. Op de dak zwaait er ook eentje, in de debatzaal zelfs een stuk of vier. Als Europese fractie krijgt de PVV subsidie van de EU om debatten als deze te organiseren. „Nou ja,” zegt De Graaff na afloop, „op deze manier ziet de Nederlandse belastingbetaler er ook wat van.”

Robert Jensen, naar wiens talkshow dinsdag 164.000 nog mensen keken, leidt het debat. Of de tv-presentator er klaar voor is? „I was born ready, grrr”, zegt hij terwijl de zaal volloopt. „Ik heb natuurlijk wel een mening, maar ben nu neutraal.”

Linkse media

Oké, even een mening dan, als „tv-presentator, commentator en host”. Vooral níet als journalist, want dat vindt Jensen zichzelf niet. „Nepnieuws is een belangrijk thema. Het gaat om de vraag wie nog vertrouwen heeft in de media. De meeste media zijn links. De talkshows ook. Niemand gelooft daar meer in. Ik bied nog een beetje tegenwicht. Het is een wonder dat ik het mág doen, we zullen zien hoe lang het nog kan.”

Zulk wantrouwen is de rode draad in het debat. Karskens heeft toevallig vandaag nog aangifte gedaan tegen de NOS. Die bericht volgens hem misleidend over „blanke, christelijke mensen”. Media houden dingen achter of schrijven over bepaalde onderwerpen opzettelijk niet, stellen Lukkassen, Jensen en Karskens. Demonstrerende gele hesjes, de dalende steun voor de Franse president Emmanuel Macron, verdronken migranten op de Middellandse Zee, het Australische migratiemodel: „Bijna iedereen zwijgt daarover.” Van Assen en Joosten proberen dat te ontkrachten, maar dat is volgens de anderen bewijs dat ze het niet wíllen zien.

„Het is allemaal huichelaarij”, roept Jensen tegen het einde van het debat. „Altijd maar dat jullie waakhonden van de democratie zouden zijn, dat jullie neutraal zijn.” Media dienen volgens Lukkassen de ideologie van de gevestigde orde. Dat is volgens hem niet de heersende kapitalistische klasse, zoals bijvoorbeeld Noam Chomsky dacht, maar de linkse, pro-Europese elite.

Dat blijkt volgens Lukkassen onder meer uit de strijd die de EU probeert te voeren tegen nepnieuws en desinformatie. Maar wie bepaalt wat waarheid is en wat nep? Burgers zelf, vindt hij. Waarheidsvinding is het werk van journalisten, zegt Joosten. Welnee, roept Jensen. „Heel raar dat jullie journalisten het minst bezorgd zijn. Kijk naar Amerika: daar vertrouwt 60 procent de media niet meer.” Van Assen: „Dit is geen Amerika.” Jensen: „Ja, dat denken jullie altijd maar.”

