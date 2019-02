Nederland verwerft 14 procent aandelen in holding Air France-KLM

De Nederlandse staat heeft woensdag het aandeel in de holding AirFrance-KLM uitgebreid tot 14 procent. Dat heeft het ministerie van Financiën woensdagavond bekendgemaakt. Het aankopen van aandelen is inmiddels gestopt.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) had dinsdagavond al aangekondigd dat Nederland van plan was 14 procent aandelen te kopen in AirFrance-KLM. Ten tijde van de aankondiging had de staat al een aandeel van 12,68 procent in handen, omgerekend zo’n 680 miljoen euro.

Nederland hoopt met de aankoop de belangen van luchthaven Schiphol beter te beschermen, door meer grip te krijgen op de verhoudingen tussen KLM en Air France. Sinds de overname van KLM door Air France in 2004 heeft de Franse staat veel invloed op de holding.

Frankrijk heeft, net als Nederland nu, 14 procent belang in het luchtvaartbedrijf. Frankrijk reageerde zeer gepikeerd op het Nederlandse besluit aandelen op te kopen. Het Franse ministerie van Financiën noemde het besluit woensdag “verrassend”, “onvriendschappelijk” en “totaal discutabel”. Vrijdag treft Hoekstra zijn Franse ambtsgenoot Bruno Le Maire in Parijs om over de aankoop te praten.

Nadat minister Hoekstra het besluit dinsdagavond aankondigde, duikelde de koers van het beursgenoteerde bedrijf. Bij de opening van de beurs in Parijs woensdagochtend was het aandeel AirFrance-KLM ruim 10 procent minder waard.