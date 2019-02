Nederland geniet van extreem warme februaridagen

Buiten is het deze woensdagmiddag 18 graden en overal genieten mensen van de zon. Kinderen en leerkrachten zijn blij met hun vakantie en sommige anderen nemen een snipperdag. Dinsdag was het al de vooralsnog warmste dag ooit in februari. Toen werd het 18,9 in de Bilt. De stranden en parken liepen vol met fans van het warme weer. Een fotoreportage van deze zonaanbidders.