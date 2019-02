Nantes stapt naar FIFA voor transfersom verongelukte spits Sala

De Franse voetbalclub Nantes stapt naar de FIFA om de transfersom van 20 miljoen euro te krijgen voor de verongelukte voetballer Emiliano Sala, meldt persbureau AFP. De Argentijnse spits werd in de winterstop gekocht door de Britse voetbalclub Cardiff City. Onderweg van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk stortte het vliegtuigje neer waardoor de 28-jarige spits en de piloot om het leven kwamen.

Een woordvoerder van de FIFA zegt dat ze dinsdag de klacht van Nantes hebben ontvangen. “We bestuderen de zaak en kunnen op dit moment geen verdere toelichting geven.”

Na de dood van Sala ontstond tussen beide voetbalclubs onduidelijkheid over het betalen van de transfersom. Volgens Nantes was de tranfer afgerond voordat het vliegtuigongeluk plaatsvond en viel Sala niet langer onder hun verantwoordelijkheid; Cardiff City wil eerst het onderzoek naar de crash afwachten.

Onderzoek naar vergunning

Vorige week liet Cardiff City nog weten dat ze het eerste deel van de transfersom van zes miljoen euro zouden overmaken naar Nantes. De voetbalclub heeft hiervan af gezien omdat ze eerst een onderzoek willen afwachten van het Britse onderzoeksteam AIBB over het vliegtuigongeluk. Belangrijke vraag is of het kleine vliegtuig een vergunning had om passagiers op commerciële basis te vervoeren.

Wanneer dat niet het geval is wil de club uit Wales degenen die de vlucht hebben georganiseerd aansprakelijk stellen. Het zou gaan om Willy McKay en zijn zoon Marc die van Nantes een commissie van 10 procent hadden gekregen van de transfersom om een Britse voetbalclub te vinden voor de Argentijnse spits. De Britse krant The Guardian schrijft dat Willy McKay niet geregistreerd was als voetbalmakelaar.