Groninger verdacht van voorbereiding terroristisch misdrijf

Een 48-jarige man uit Groningen is eerder deze maand aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De man is volgens de inlichtingendienst AIVD een aanhanger van de ideologie van terreurgroep Islamitische Staat. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdagmiddag gemeld.

Bij doorzoekingen van zijn woning in Groningen trof de politie naast een pistool en kogels ook documenten aan waarin de “gewapende strijd tegen ongelovigen wordt verheerlijkt”, aldus het Openbaar Ministerie.

De verdachte, die in het Overijsselse dorp De Lutte werd aangehouden, was in eerste instantie voor twee weken vastgezet. Dinsdag is zijn voorlopige hechtenis verlengd met negentig dagen. Hij zwijgt vooralsnog tegen de politie.