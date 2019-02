Lucky Fonz op z’n meest avontuurlijk

Na zijn hitsingle ‘Ik heb een Meisje’ (2010) legt Otto Wichers alias Lucky Fonz III zich toe op wat hij zelf ‘buitenstaandersmuziek’ noemt. Zijn derde Nederlandstalige album Multimens is zijn meest avontuurlijke tot nu toe, met inbreng van twaalf verschillende producers die er een lappendeken van uiteenlopende stijlen van gemaakt hebben. De akoestische gitaar moet wijken voor de primitieve elektronica van het naar de klassieke Roland-drumcomputer verwijzende ‘909’ en de knipoog naar early house in ‘Machteloos’ . Elders vechten doodsverlangen en reïncarnatie om voorrang en is de muziek van ‘In Utrecht Wonen Meisjes’ expres onaf. Lucky Fonz rockt in ‘Ruwe Bolster, Blanke Pit’ en zoekt de grenzen van absurdisme in ‘Wanneer Gaan We Zoenen’ . Multimens is een rijk album dat zich niet laat ringeloren door de regels van het singer-songschrijversambacht.

Tour vanaf 21/3. Zie: luckyfonziii.com