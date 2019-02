Is een wereldreis met jonge kinderen verstandig?

Oma: „Mijn kleinkinderen van 1,5 en net 4 jaar zijn een jaar op wereldreis met hun ouders. Volgens de ouders is reizen heel goed voor kinderen, maar ik heb daar mijn twijfels over. Ik kan me niet voorstellen dat het voordelen heeft voor zulke jonge kinderen om een jaar lang op een exotisch continent rond te trekken. Ze blijven overal maximaal anderhalve week, vaak nog korter. Op dit moment zie ik vooral de nadelen zoals: onzekerheid en onduidelijkheid over waar hun eigen plek is. Gebrek aan contact met andere kinderen.

„Ik heb zelf in mijn werk jonge kinderen begeleid en heb gemerkt dat vooral de jongste kinderen baat hebben bij gelijkmatigheid, stabiliteit en veiligheid. Hoe ziet u dat, en wat kan er eventueel gedaan worden om het voor de kinderen beter te maken?”

NRC Opvoeden Elke week de beste opvoedstukken en tips. Inschrijven

Naam is bij de redactie bekend. Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen. Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag of reacties naar opgevoed@nrc.nl

Het kan geen kwaad

is hoofdredacteur Pedagogiek in Praktijk

Bas Levering : „Levert zo’n reis jonge kinderen iets op? Nee. Ouders die zulke jonge kinderen meenemen op zo’n reis moeten zich realiseren dat de kinderen zich daar later niets van zullen herinneren. De kinderen zullen het met de verhalen van hun ouders en de foto’s moeten doen.

„Dat wil niet zeggen dat het kwaad kan. Op deze leeftijd gaat het voor kinderen om het gevoel beschermd te worden door hun ouders en die ouders zijn dan dag in dag uit op een vanzelfsprekende manier aanwezig. Absolute voorwaarde is dat het om een relaxte vorm van reizen gaat, dat de ouders rust uitstralen.

„Reizen met jonge kinderen staat haaks op de overbezorgde manier waarop veel ouders tegenwoordig met hun kinderen omgaan. Geen groter contrast tussen een baby in de Maxi-Cosi en een die op een stapel rugzakken ligt te slapen. Maar ouders zullen rekening moeten houden met de gevaren die er in de tropen op de loer liggen, zoals allerlei ziektes door insectenbeten. Een ziek kind op een exotische reis wordt snel een enorm gedoe.

„Reizen met oudere kinderen zet wel zoden aan de dijk. Het vormt de basis voor hun eigen reisgedrag in de toekomst.”

Veilige bakens

is als hoogleraar psychobiologie van de vroege ontwikkeling verbonden aan het Radboud UMC.

Carolina de Weerth : „Op zo’n lange reis waarin voor kinderen alles steeds verandert, spelen de ouders een nog belangrijkere rol dan thuis. Zij zijn de enige stabiele factor, en moeten daarom samen de rots in de branding zijn, het veilige baken. Het is daarom heel belangrijk dat de ouders stressbestendig zijn, en de onvermijdelijke tegenslagen op zo’n reis goed kunnen opvangen. En dat ze een harmonieuze relatie hebben.

Zo pakten deze ouders het aan. Lees ook: Op wereldreis met kinderen

„De ouders moeten goed in de gaten houden dat de kinderen niet overprikkeld, vermoeid of overvraagd raken. Het is goed af en toe een pauze in te lassen, een paar dagen extra op een plek te blijven om de kinderen wat rust te gunnen. Dat geeft het kind van vier, dat sociale vaardigheden moet ontwikkelen, meteen de mogelijkheid om met leeftijdgenoten te spelen. Ook is het belangrijk voor de kinderen om de relaties met het thuisfront in stand te houden: om via Skype of Facetime contact te houden met opa’s en oma’s, tantes en ooms.

„Na thuiskomst zou ik een overbruggingsperiode aanraden waarin de ouders geleidelijk minder aanwezig zijn en niet allebei binnen de kortste keer weer fulltime aan het werk zijn.”