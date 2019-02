Intelligente popparels van Rina Mushonga

Londen is goed voor Rina Mushonga. De zangeres met Nederlandse en Zimbabwaanse roots is gewend om de globe over te trekken, maar veel van wat haar muzikaal vormt lijkt ze nu te vinden in haar nieuwe thuis in de Londense wijk Peckham. Daar kwam In A Galaxy tot stand, een opmerkelijk rijk album. Haar diepe stem wordt ondersteund door aanzwellende synthesizers en verwijzingen naar afropop uit de jaren tachtig en artiesten die daar op voortborduurden zoals Paul Simon. Dat geluid, maar dan in een ‘African dancehall club’, zoals ze het zelf treffend omschrijft. Ondanks de uitbundige instrumentatie waarin steeds iets nieuws te ontdekken valt, trekt Mushonga de nummers naar zich toe met haar karakteristieke stem. Er staan intelligente popparels op het album. Bijvoorbeeld ‘Nicisc0’, dat over het antiracismedebat blijkt te gaan. Op afsluiter ‘Jungles’ klinkt Mushonga als Tracy Chapman op de dansvloer.

Pop Rina Mushonga In A Galaxy ●●●●●