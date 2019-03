In Valkenburg, óndanks Valkenburg

Er is iets vreemds aan de hand met Valkenburg. Iedereen die we in het Limburgse stadje spreken, lijkt zich er te bevinden óndanks Valkenburg. De jonge ober in het restaurant. Hij schiet in de lach als we hem vragen of hij in Valkenburg woont. Haha, nee zeg, ik woon in Maastricht. De andere gasten in het hotel. Het ene stel logeert er om wellnesscentrum Thermae 2000 te bezoeken. Het andere had gezocht naar een weekendje-weg-logeerplek waar de hond mee naartoe mocht.

Zelfs onze gastvrouw Ria, de eigenaresse van Villa Voorenburg, bekent hier te zijn neergestreken omdat ze verliefd werd op de statige witte villa waarin nu haar vijf kamers tellende Petit Hotel huist, en min of meer in weerwil van de locatie. Is Valkenburg dan echt zo vreselijk?

Ik ben er voor het eerst en als ik deze nederzetting aan de Geul moest beschrijven zou ik zeggen: de binnenstad van Amsterdam (als in: je kunt er over de hoofden van de toeristen lopen) meets de Costa del Sol (lees: een aaneenschakeling van terrassen, bars, goedkope pensions en dito eetgelegenheden) meets de Ardennen (heuvels, grotten, kastelen, watermolens en veel frisse lucht). Overgiet dit alles met een sausje van vergane glorie en voilà, Valkenburg. In een uur heb je het wel gezien, tenzij je je nog in een treintje door de gemeentegrot wilt laten rijden .

Aan het einde van ons verblijf moeten mijn reisgenoot en ik concluderen dat we precies in de doelgroep van Villa Voorenburg vallen: mensen die het ondanks Valkenburg prima naar hun zin kunnen hebben in Valkenburg. Vanwege de fantastische wandel- en fietsroutes door het Limburgse Heuvelland. Vanwege de nabijheid van Maastricht, Aken en Luik. En niet in de laatste plaats vanwege Villa Voorenburg zelf, een werkelijk heerlijk, stijlvol en comfortabel hotel. Onvalkenburgiaans, mag ik het zo noemen?

Vanaf 140 euro voor een 2-persoonskamer