Gespierde grappentirades van Youp van ’t Hek in topvorm

Cabaret Youp van 't Hek – Met de kennis van nu

Hidde uit Hattum wil, als hij later groot is, graag cabaretier worden. Hij vraagt belet bij Youp van ’t Hek om te informeren hoe dat moet. En daarmee heeft de nu 65-jarige cabaretveteraan meteen een mooi thema in handen voor zijn nieuwe theatershow – een autobiografisch getint relaas over zijn carrière, waarin fictie en feiten geraffineerd samengaan. Wat hij het publiek in dit bijna twee uur durende optreden vertelt, is zijn uitbundige antwoord op de vraag hoe een jongen als Hidde cabaretier kan worden. Of, althans, hoe het hem zelf sindsdien is vergaan.

Onder de titel Met de kennis van nu speelt Youp van ’t Hek een programma waarin hij geregeld zegt terug te verlangen naar de kennis van toen, en hardop nadenkt over de vraag wat de kennis van nu hem heeft opgeleverd. Het is zijn eerste show na de oudejaarsconference die hem eind 2017 veel kritiek opleverde. Hij vertelde toen over ver-na-middernachtelijke bezoeken aan een cafeetje dat Zanzibar heette, waar een handjevol ongeloofwaardige stamgasten een nogal oninteressante conversatie op gang hield. Kitsch en clichéromantiek voerden de boventoon. Alsof hij een herhalingsoefening stond te spelen.

Maar na die teleurstellende tv-conference komt Van ’t Hek extra sterk terug. Met nieuw elan en een nieuwe thematiek, waarbij hij geen cafeetje en geen paradijsvogels nodig heeft om zijn gespierde grappentirades af te wisselen met momenten van weemoed. Hij betrekt die weemoed nu rechtstreeks op zichzelf en op zijn eigen leeftijd. Waardoor die in dit programma veel authentieker is dan toen hij nog gekoppeld was aan een laat sluitingsuur.

Meer dan ooit presenteert Van ’t Hek in Met de kennis van nu een zelfportret van een „Gooise kakker” die al op de lagere school gedichtjes schreef en cabaretier wilde worden om de mensen aan het lachen te maken. Hij citeert zijn vader die zijn aspiraties steunde, maar daaraan de voorwaarde verbond dat hij geen „allemanscabaretier” mocht worden. Er moest ook een deel van de Nederlandse bevolking overblijven dat een „onbetamelijke tyfushekel” aan hem zou hebben, aldus Van ’t Hek senior. In een land waar zo veel „eikels” wonen, moet een cabaretier ervoor zorgen „dat eikels je niet leuk vinden”. En dat is Van ’t Hek junior ruimschoots gelukt. Wederom manifesteert hij zich in dit programma af en toe als de pestkop met de grote bek en de scabreuze scheldwoorden – ook als iets minder scabreuze bewoordingen een vergelijkbaar effect gehad zouden hebben. Voorts vindt hij het nodig nog eens zijn eerdere gebruik van het woord „pisnicht” te verdedigen – een passage die niet tot nieuwe inzichten leidt.

Verder is de scherpste spot gericht op de sportief bedoelde activiteiten die veel van zijn leeftijdgenoten zo lachwekkend maken. Maar ook zelf blijft hij niet buiten schot. Bijvoorbeeld door over zijn welvaart te beginnen: „Ben ik binnen? Ja. Ik had Interpolis kunnen kopen.”

Zo is dit, mede door het bescheiden en fijnzinnige muziekspoor van multi-instrumentalist Rens van der Zalm, een veelzijdig programma van Youp van ’t Hek in zijn beste dagen.