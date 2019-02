Gelatenheid in crisistijden is perfect voelbaar in ‘Off Season’

Strip James Sturm - Off season Drawn & Quarterly, 216 pagina’s, €20,99 ●●●●●

De nieuwe graphic novel van de gelauwerde Amerikaanse stripmaker James Sturm, Off season, begint met een scheiding. Het is najaar 2016 als Mark en Lisa er een punt achter zetten. Lisa heeft zich in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen ingezet voor Hillary Clinton, terwijl Mark – beduidend minder activistisch – zijn hoop verloor toen Bernie Sanders uit de strijd stapte. Die confrontatie en de verrassende uitverkiezing van Trump hebben alles op scherp gezet.

De lezer volgt Mark, een binnenvetter die uitdrukkelijk niet voor dit scenario koos. Zijn werk als klusser in de bouw is ook al een neergaande zaak, met klanten die niet kunnen betalen. Hij is de regie volkomen kwijt, terwijl zijn hele bestaan aan een herziening toe is. En alles in een land dat grote veranderingen doormaakt.

Doordat Sturm heel slimme keuzes maakt, is de verstilde melancholie in het verhaal perfect voelbaar. Het verhaal is uitsluitend in blauwgrijze, gewassen inkt opgezet: een autorit in een sneeuwstorm voelt vrijwel hetzelfde aan als het kerstdiner. Het leven wordt teruggebracht tot enkele tinten, exact zoals Mark het ervaart. Daarnaast koos Sturm voor mensfiguren met hondenkoppen die veel neerslachtige expressiviteit uitstralen. Mark, met zijn droeve oogopslag en lange hangoren, oogt gebroken en in Lisa’s snoet zien we de pinnigheid langzaamaan plaats maken voor berusting. Toch houden ze iets aaibaars, zoals Peanuts van Charles Schulz. Het past allemaal perfect in de rust die Off season uitstraalt. Zelfs de hoop die uiteindelijk terugkeert bij de echtelieden heeft iets gelatens.

De manier waarop Sturm met Off season een existentiële crisis op meerdere vlakken, van een dolend individu, een huwelijk tot de hele samenleving, concreet maakt is magnifiek. Off season is een uitblinkende graphic novel, met een trefzeker verteld verhaal en indringende tekeningen die naadloos passen in het Amerika van Trump.