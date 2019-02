FIOD valt bedrijven binnen in Braziliaanse corruptiezaak

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag invallen gedaan bij drie bedrijfspanden in een strafrechtelijk onderzoek naar betalingen van steekpenningen door het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. Bij de actie, waarbij ook drie woningen zijn onderzocht, heeft de FIOD een 48-jarige man uit de omgeving Leiden aangehouden. Hij wordt gezien als verdachte.

Aanleiding voor het onderzoek naar deze Nederlandse bedrijven was een bankmelding van “ongebruikelijke transacties” bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).

De FIOD vermoedt dat Nederlandse vennootschappen op grote schaal betrokken zijn bij het betalen van steekpenningen aan buitenlandse ambtenaren en politieke partijen door Odebrecht. Voor de geldstromen - het zou gaan om minimaal 100 miljoen euro - zijn volgens de FIOD financiële structuren opgezet en valse contracten en facturen gemaakt met behulp van “Nederlandse betrokkenen uit de trust- en belastingadvieswereld”.

Operatie Lava Jato

Het onderzoek vloeit voort uit een grootschalig onderzoek, genaamd ‘operatie Lava Jato’ (wasstraat), naar corruptie bij de Braziliaanse Odebrecht en het petrochemisch bedrijf Braskem. Onder meer de Verenigde Staten, Brazilië en Zwitserland beschuldigden de twee bedrijven van het betalen van honderden miljoenen dollars aan smeergelden aan buitenlandse politici. In 2016 bekenden Odebrecht en Braskem schuld en gingen zij akkoord met een boete van tenminste 3,5 miljard dollar.

Een Braziliaans bouwbedrijf kocht jarenlang Zuid-Amerikaanse politici om. Latijns-Amerika is in de ban van een corruptieschandaal

Politici in verschillende Latijns-Amerikaanse landen zijn de afgelopen jaren beschuldigd van corruptie en het aannemen van steekpenningen van Odebrecht. De Peruaanse oud-president Alan García zou geld hebben aangenomen van Odebrecht bij de aanleg van een elektrische trein in Lima. Hij wordt strafrechtelijk vervolgd en vroeg in november asiel aan in Urugay.

Voormalig Ecuadoraans vicepresident Jorge Glas werd eind 2017 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor het aannemen van zo’n 11,4 miljoen euro van Odebrecht. In ruil daarvoor kreeg het bedrijf grote overheidsprojecten. De voormalig president van Colombia, Juan Manuel Santos, gaf toe dat hij tijdens de verkiezingen van 2010 en 2014 illegale donaties voor zijn campagne van Odebrecht had aangenomen.

In maart 2018 trad de president van Peru, Pedro Pablo Kuczynski, af vanwege verschillende corruptieschandalen. Ook zou geld van Odebrecht hebben aangenomen in ruil voor grote bouwopdrachten.