Filmoverzicht: Christian Bale speelt Dick Cheney, portret van drie skateboarders in Trumps Amerika

●●●●● Vice: Politiek drama ‘Vice’ gaat over de verwording van de Amerikaanse democratie. Je moet er als kijker vaak om lachen, maar het is regisseur Adam McKay menens. Lees de recensie: ‘Vice’ zit vol schaamte en woede over het Amerika van Cheney Regie: Adam McKay. Met: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell. In: 66 bioscopen

●●●●● Minding the Gap: Documentaire De regisseur Bing Liu sleepte zeer terecht een Oscar-nominatie in de wacht voor zijn ijzersterke documentaire ‘Minding the Gap’: een portret van drie skateboarders en hun trauma’s, dat veel zegt over het Amerika van Trump. Lees de recensie: ‘Liefde hoeft niet altijd pijn te doen’ Regie: Bing Liu. In: 29 bioscopen

●●●●● Het Pärt Gevoel: Muziekdocumentaire Een al te bewonderende documentaire over de muziek van Arvo Pärt blijft nogal vlak. Lees de recensie: Te diep door de knieën voor Arvo Pärt Regie: Paul Hegeman. In: 18 bioscopen

●●●●● Ray & Liz: Interview „Kun je je herinneringen wel nauwkeurig reconstrueren?”, vroeg flimmmaker Richard Billingham zich af. Hij ploos zijn jeugd voor de film ‘Ray & Liz’ tot in de details uit. Lees de recensie: Terug naar het afbladderende behang en de groene kanarie Regie: Richard Billingham. Met: Ella Smith, Justin Salinger, Patrick Romer, Deirdre Kelly. In: 15 bioscopen

●●●●● Escape Room: Horror Een ogenschijnlijk onschuldige escape room blijkt dodelijke ernst. In de horrorfilm ‘Escape Room’ draait het niet om bloed maar om samenwerken, het gedeelde verleden en onverwerkte trauma’s. Lees de recensie: In onderhoudend ‘Escape Room’ wordt weinig bloed vergoten Regie: Adam Robitel. Met: Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Woll, Jay Ellis. In: 67 bioscopen

●●●●● Peterloo: Drama In ‘Peterloo’ strijden arbeiders begin 19de eeuw voor de omvorming van het Britse politieke stelsel. Hun frustratie is invoelbaar maar de vlammende toespraken maken ook wat murw. Lees de recensie: Schilderachtige film over bloedig protest Regie: Mike Leigh. Met: Maxine Peake, Rory Kinnear, Karl Johnson, Robert Wilfort. In: 27 bioscopen