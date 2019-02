De Karachi Bakery heeft opeens iets uit te leggen

Op de glazen ruit waarachter schappen vol koekjes lonken, is een geplastificeerd A4-tje geplakt. „Beste klanten”, begint de tekst, „we willen verduidelijken dat Karachi Bakery is opgericht door Shri. Khanchand Ramnani, die naar India migreerde tijdens de Afscheiding [met Pakistan in 1947, red.].” Het einde is rood gemarkeerd, voor het geval er bij de lezer nog enige twijfel bestond. „De essentie van Karachi Bakery is absoluut Indiaas en dat zal ook zo blijven.”

Binnen schudt de achttienjarige winkelmedewerker Shanu Chauhan zijn hoofd. „Het is idioot”, herhaalt hij tot drie keer toe. Idioot dat zoiets nodig is. Maar, zegt hij, orders van de baas. „Vanwege Bangalore.” Hun vestiging daar verwerd twee weken geleden tot de ongewilde graadmeter van het land. Een dag nadat bij een zelfmoordaanslag in Kashmir veertig paramilitairen omkwamen, wandelde een groep zelfbenoemde patriotten de winkel binnen.

Uitleg wilden ze. Waarom bleef de manager zijn zaak naar een stad in het land van de vijand noemen? In een poging de boel te sussen, hing het personeel een doek over de neonletters op hun pui. Hier, in het zuiden van Delhi, was zoiets onzinnigs gelukkig niet nodig, zegt Chauhan. „Wie heeft er nou wat aan het verbergen van logo’s? We hebben vrede nodig, meer niet.”

Stemmingswisseling

Zinderde India de afgelopen week nog van wraak, inmiddels overheersen minder strijdlustige geluiden. Op straat, op sociale media, in Karachi Bakary. Aan die stemmingswisseling ging een escalatie vooraf. Een die woensdag eindigde met een door Pakistan neergehaald Indiaas vliegtuig en een gevangengenomen piloot.

In een bioscoop elders klinkt de 28-jarige Vratika Garg minder vergeeflijk. Indiaas aanvallen op Pakistan waren gericht op terroristen, zegt ze, de tegenaanval van Pakistan was dat allerminst. Een soortgelijke verhaallijn heeft de zaal tot de laatste stoel gevuld. Te zien is Uri, een gedramatiseerde versie van een eerdere vergeldingsactie door India in 2016. Die keer bleef een Pakistaanse reactie uit. Garg en haar vriend wilden de film al een tijdje zien. Waarom? „Omdat we Indiërs zijn.”