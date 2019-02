D66-senator Prast stapt per direct op

D66-senator Henriëtte Prast stapt per direct op als lid van de Eerste Kamer. Ook verlaat ze de partij. Dat laat D66 woensdag in een verklaring weten. Prast zegt in de Volkskrant het niet eens te zijn met de opvattingen van D66 op het gebied van dierenwelzijn.

Prast heeft de partij dinsdag op de hoogte gesteld van haar besluit. Aanleiding was een stemming over een motie om het verbod op plezierjacht uit te breiden. Prast was de enige binnen haar fractie die voor uitbreiding van het verbod stemde. Ze stemde vaker afwijkend van de partij op het gebied van dierenwelzijn. “Ik had gehoopt de partij tot andere inzichten te kunnen brengen”, zegt ze in de Volkskrant. “Na de stemming over de plezierjacht groeide het gevoel: daar wil ik niet meer bij horen.”

De fractievoorzitter van de Eerste Kamer Hans Engels zegt in de verklaring het besluit van Prast te “respecteren” en haar te “danken voor de inzet voor D66 in de Senaat”. Op 27 mei kiezen de leden van Provinciale Staten de nieuwe Eerste Kamer. De partij zal in de tussentijd een vervanger aanstellen.