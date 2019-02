Cohen sprak woensdag vooral omfloerst over Trump

‘Hij is een racist, hij is een oplichter, hij is een bedrieger.” De krantenkop had Michael Cohen al. De oud-advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump – en nu domweg ‘oud-advocaat’, aangezien hij niet meer als advocaat mag werken na zijn bekentenis dat hij onder ede heeft gelogen – legt deze week getuigenis af in de Senaat (dinsdag) en in het Huis van Afgevaardigden (woensdag en donderdag). Voor de openbare zitting van woensdag in het Huis had hij een openingsverklaring opgesteld.

Behalve de drie venijnige kwalificaties die Cohen daarin voor zijn voormalige werkgever reserveerde en enkele genante onthullingen („zwarten zijn te dom om op mij te stemmen”, zou Trump ooit hebben gezegd), lijkt de schade voor de president mee te vallen.

Op twee punten had Cohen hem pijn kunnen doen. Het eerste vormt het hart van het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller: heeft toenmalig presidentskandidaat Trump of zijn campagneteam samengewerkt met de Russische regering om de verkiezingen te winnen?

Cohen verklaarde daarvoor geen hard bewijs te hebben. Al heeft hij wel zo zijn vermoedens. Hij had ooit Donald Trump jr. in het oor van zijn vader horen fluisteren: „De ontmoeting is geregeld.” Waarmee hij volgens Cohen de ontmoeting bedoelde in Trump Tower New York, waar de campagnetop in juni 2016 had afgesproken met Russen, die belastende informatie over Trumps rivaal Hillary Clinton zouden kunnen leveren.

Wikileaks

Bovendien zou Trump door een politiek adviseur van tevoren op de hoogte zijn gesteld van het feit dat onthullingssite WikiLeaks in 2016 op het punt stond om tienduizenden gehackte e-mails van Clinton te openbaren. „Zou dat niet prachtig zijn”, hoorde Cohen Trump aan de telefoon zeggen.

Lees ook ons Trumpblog, met het laatste nieuws over de Amerikaanse president

De andere potentieel gevaarlijke kwestie die aan de orde kwam, was die van belemmering van de rechtsgang. Als Cohen overtuigend had kunnen verklaren dat Trump hem had opgedragen om onder ede te liegen, was dat neergekomen op de beschuldiging van een misdrijf. Cohen leek zo ver niet te gaan. Hij had eerder verklaard tegen het Congres te hebben gelogen over de bouw van een Trump Tower in Moskou. Dat ging over de vraag of onderhandelingen over dat project nog liepen toen Trump presidentskandidaat was. Tijdens de campagne zei Trump van niet, Cohen steunde hem aanvankelijk met verklaringen onder ede.

Eind vorig jaar gaf Cohen toe dat hij had gelogen en dat het project tot ver in de zomer van 2016 was blijven spelen. Woensdag verklaarde hij: „Meneer Trump heeft mij niet direct gevraagd te liegen tegen het Congres.” Maar: „Op zijn manier vroeg hij me wel te liegen.” Tijdens het verhoor lichtte hij toe: „De president geeft je geen bevel, hij spreekt in codetaal. Ik begrijp die taal omdat ik tien jaar voor hem heb gewerkt.”

Bovendien verklaarde Cohen dat zijn onwaarachtige verklaring over Trump Tower Moskou tegenover het Congres in 2017 was „bekeken en aangepast” door Trumps persoonlijke advocaten. Op navraag van Democratische afgevaardigden noemde hij twee namen: Jay Sekulow, advocaat van Trump, en Abbe Lowell, advocaat van dochter Ivanka Trump en schoonzoon Jared Kushner.

Minder omfloerst sprak Cohen over Trumps bemoeienis met de afbetaling van Stormy Daniels, een van de twee vrouwen die van plan waren publiekelijk verslag te doen van affaires met Trump. Zij werden ten tijde van de presidentscampagne via via afgekocht. Cohen had een cheque meegebracht met een afbetaling die tot in 2017 doorliep en waar de handtekening van Trump onder stond. Cohen zei dat de president hem in februari 2018 had opgebeld om hem op het hart te drukken te verklaren dat Trump niet betrokken was bij de afkoop en daar niets van wist. Het afkopen van Daniels en van een andere vrouw was bedoeld om de campagne van Trump niet in gevaar te brengen. Het Openbaar Ministerie vat dit op als een poging om de verkiezingen te beïnvloeden – een van de misdrijven waarvoor Cohen vanaf mei voor drie jaar de cel in moet.

Cohens geloofwaardigheid

De Republikeinse afgevaardigden gebruikten hun verhoortijd vooral om Cohens geloofwaardigheid in twijfel te trekken. Dat Cohen schuld heeft bekend aan liegen onder ede en dat de rechtbank in New York hem kwalificeerde als iemand die geregeld loog om zijn hebzucht te bevredigen, hielp hen daarbij. Ook probeerden de Republikeinen dit verhoor – op hetzelfde moment dat Trump in Vietnam bezig was met ontwapeningsbesprekingen met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un – neer te zetten als een poging van de Democraten de president schade te berokkenen. Dat Cohen toegaf in de aanloop naar de twee verhoren te hebben overlegd met de Democratische voorzitters van beide betrokken Huis-commissies, was een succesje voor de Republikeinen.

Cohen wilde geen antwoord geven op de vraag wat hij in zijn laatste gesprek met Trump had besproken, „omdat dit onderwerp van onderzoek is van justitie in New York”. Hij vertelde dat hij in opdracht van Trump over de loop van de tien jaar dat hij bij hem in dienst is geweest, zo’n vijfhonderd keer mensen heeft geïntimideerd of met rechtszaken heeft gedreigd, onder wie „rottige journalisten”. En hij vertelde dat Trump zijn vermogen op papier opblies dan wel kleiner maakte al naar gelang dat hem goed dunkte.

Trump in Hanoi pagina 14