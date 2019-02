Belgische staat hoeft IS-weduwen en kinderen toch niet terug te halen

De Belgische staat hoeft uitgereisde IS-weduwen en hun kinderen toch niet terug te halen uit Syrië. Dat heeft het Hof van Beroep in Brussel woensdag besloten, meldt de Standaard. In december oordeelde een rechter nog dat de Belgische staat er alles aan moest doen om twee weduwen van Antwerpse Syrië-strijders en hun zes kinderen terug te halen. Daarop spande de Belgische regering een hoger beroep aan, dat nu gegrond is verklaard. Volgens het hof heeft de Belgische staat geen enkel gezag in het vluchtelingenkamp en vallen de vrouwen en hun kinderen niet onder de rechtsmacht van België.

Het gaat om Tatiana Wielandt (26) en schoonzus Bouchra Abouallal (25), die samen met hun zes minderjarige kinderen vastzitten in het Syrisch-Koerdische vluchtelingenkamp Al-Hol, waar ook enkele Nederlanders zitten. De twee vrouwen vertrokken in 2013 naar Syrië, samen met hun echtgenoten Noureddine Abouallal en Saïd El Mourabit. Die kwamen in 2014 om het leven op het slagveld in Syrië. Beide vrouwen waren op dat moment zwanger. Ze keerden onder druk van familie terug naar België om daar te bevallen.

Veroordeeld tot vijf jaar cel

In België volgden de vrouwen een deradicaliseringsprogramma, maar daar stapten ze beiden uit. Vervolgens reisden de vrouwen opnieuw naar het kalifaat waar ze hertrouwden met twee andere IS-strijders. Bij de ineenstorting van het kalifaat werden de vrouwen met hun zes kinderen opgepakt door strijders van door de VS gesteunde internationale coalitie van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), voornamelijk bestaande uit Koerden. De kinderen zijn in de leeftijd van nul tot zes jaar oud.

Beide vrouwen zijn door een Belgische rechtbank bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel voor deelname aan een terroristische organisatie. VRT-verslaggever Rudi Vranckx bezocht de vrouwen in maart 2018 in het Koerdische vluchtelingenkamp. Daar bleken de vrouwen met hun zieke kinderen in erbarmelijke omstandigheden te leven. De vrouwen gaven aan dat ze samen met hun kinderen willen terugkeren naar België, ondanks het feit dat ze daar een celstraf uit moeten zitten.

Dreigement Trump

De uitspraak van het Belgische Hof van Beroep komt op een moment dat er zowel in België als in Nederland veel discussie is over het terughalen van uitgereisde jihadstrijders, hun vrouwen en kinderen. Trump dreigde onlangs namelijk de 800 Europese jihadstrijders die door de VS gevangen zijn genomen en vastzitten in Koerdische kampen vrij te laten als Europa hen niet opneemt en berecht. De VS zijn van plan zich terug te trekken uit Syrië, als het laatste bolwerk van IS in het oosten van Syrië is gevallen.

Veel Europese landen zijn ondanks het dreigement van Trump niet van plan om de kalifaatgangers terug te halen. Dat is ook het officiële standpunt van de Nederlandse regering. Al heeft jeugdbescherming wel al een heel plan klaarliggen voor terugkeerders. In Frankrijk werd onlangs overigens wel besloten om kalifaatgangers actief te gaan repatriëren.