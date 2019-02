Anneke van Zanen-Nieberg kandidaat-voorzitter NOC*NSF

Anneke van Zanen-Nieberg (55) wordt vrijwel zeker de nieuwe voorzitter van sportkoepel NOC*NSF. Zij wordt daarmee de opvolger van André Bolhuis, die op 15 april tijdens een extra ledenvergadering afscheid neemt.

Van Zanen is als enige kandidaat voorgedragen door een vertrouwenscommissie, die in samenwerking met werving- en selectiebureau K+V uit Veenendaal zo’n half jaar op zoek is geweest naar een competente voorzitter. De leden van NOC*NSF – de sportbonden – hebben vanaf 4 maart twee weken de tijd met een tegenkandidaat te komen. Blijft die achterwege dan staat niets een verkiezing van Van Zanen meer in de weg.

Van Zanen, een afgestudeerd registeraccountant, is sinds een jaar bestuursvoorzitter van de accountantsorganisatie Baker Tilly. Daarvoor was zij grotendeels werkzaam bij de rijksoverheid. Behalve directeur van de Algemene Rekenkamer was Van Zanen in het verleden plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook leidde zij de Auditdienst Rijk.

Penningmeester

Van 2010 tot en met 2016 was Van Zanen penningmeester van NOC*NSF. Ze nam destijds voortijdig afscheid omdat die functie volgens haar niet langer verenigbaar was met haar werk bij de Auditdienst Rijk. De overgang van de Lotto, één van de belangrijkste financiers van de sportkoepel, van een private onderneming naar een staatsbedrijf zou haar positie bij NOC*NSF in de schijn van belangenverstrengeling plaatsen.

In de sport heeft Van Zanen een verleden als handbalster. Zij heeft jarenlang gespeeld bij de Haagse club Hellas, waarmee ze het Europa-Cuptoernooi haalde en vanwaar ze doordrong tot Jong Oranje. Ze heeft ook vele jaren tal van bestuurlijke functies, waaronder het voorzitterschap, binnen Hellas bekleed.

Van Zanen kreeg als kandidaat-voorzitter de voorkeur boven een vijftal dat eveneens de shortlist van de vertrouwenscommissie haalde. Tot de afvallers behoren onder anderen ex-zwemmer Cees Vervoorn, lector Topsport en Onderwijs bij de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam, Erik Cornelissen, voorzitter hockeybond, Erik van Heijningen, ex-voorzitter zwembond en Annette Mosman, de huidige penningmeester van NOC*NSF.

Aangezochte kandidaten die geen belangstelling hadden, zijn onder anderen meervoudig olympisch roeikampioen Nico Rienks en Toon Gerbrands, voormalige volleybalbondscoach en huidige directeur van voetbalclub PSV.