Anneke van Zanen: een deskundige powervrouw met lef

Wie? Anneke van Zanen? Voor velen de grote onbekende, die de grote bekende André Bolhuis zal opvolgen als voorzitter van sportkoepel NOC*NSF. Maar volgens mensen die haar wél kennen een goede keus. Van Zanen staat voor alles wat je me stevig associeert, schreef het Financieele Dagblad vorig jaar in een portret na haar aanstelling als bestuursvoorzitter van de accountantsorganisatie Baker Tilly.

In die profielschets wordt ze door oud-collega’s omschreven als karaktervol, een leider, bevlogen, deskundig, een tikkeltje brutaal en iemand met lef, kortom: een powervrouw. Zo hebben het bestuur van NOC*NSF en de sportbonden haar ook leren kennen in de periode tussen 2010 en 2016 toen Van Zanen als penningmeester opereerde. Ze sprak altijd duidelijke taal, was goed met de cijfers en helder in haar voornemens.

Van Zanen wordt dus de nieuwe voorzitter – tenminste, als procedureel alles verloopt zoals uitgetekend. Een vertrouwenscommissie van de sportkoepel heeft in nauwe samenweking met werving- en selectiebureau K+V, Van Zanen gekozen uit een shortlist van zes kandidaten, van wie ex-zwemmer Cees Vervoorn, hockeybondsvoorzitter Erik Cornelissen, Erik van Heijningen, ex-voorzitter zwembond, de bekendste namen waren.

Van Zanens kandidatuur moet nog worden gevalideerd door het bestuur van NOC*NSF, dat haar vervolgens zal voordragen tijdens een extra ledenvergadering op maandag 15 april. De sportbonden krijgen vanaf 4 maart twee weken de tijd met een tegenkandidaat te komen. Blijft die achterwege dan staat niets een benoeming van Van Zanen in de weg.

Financieel zeer kundig

Met Van Zanen krijgt NOC*NSF een financieel zeer kundige voorzitter die ook de weg kent in politiek Den Haag. Voor haar aanstelling als bestuursvoorzitter van Baker Tilly was de registeraccountant achtereenvolgens directeur van de Algemene Rekenkamer, plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en leidde zij de Auditdienst Rijk.

De reden van haar aanstelling bij Baker Tilly is symptomatisch voor de kwaliteiten die Van Zanen worden toegedicht. Er moest volgens het FD een eind komen aan ‘risicovolle’ fiscale constructies, waardoor het bedrijf er slecht op stond bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten. Van Zanen is als buitenstaander binnengehaald om de noodzakelijke veranderingen door te voeren.

Een veranderingsagenda mag ze van een aantal sportbonden ook hanteren binnen NOC*NSF. Tjark de Lange, voorzitter van het handbalverbond NHV bijvoorbeeld, zou dat sterk toejuichen. Hij prefereert meer onderscheid tussen sport en bewegen. De belangen van een olympische bond stroken volgens hem niet altijd met die van een bond die ontspanning nastreeft.

Naast haar taak als verbinder, ziet De Lange op dat gebied een belangrijke rol voor Van Zanen weggelegd. Kan ze goed, zegt hij. En hij weet waarover hij praat, want De Lange heeft Van Zanen in bondsverband meegemaakt als voorzitter van de Haagse handbalclub Hellas. Zijn ervaring: „Ze is altijd constructief en laat op beslissende momenten haar stem horen. Van Zanen neemt altijd haar verantwoordelijkheid.”

Klinkt als een iemand die haar nieuwe, onbezoldigde, maar gecompliceerde functie aankan. Want de voorzitter van NOC*NSF moet een duizendpoot zijn, die een vereniging van een kleine tachtig sportbonden leidt en toezicht houdt op de werkorganisatie, die geleid wordt door algemeen directeur Gerard Dielessen.

Een voorname taak voor Van Zanen wordt het onderhouden van contacten met sportminister Bruno Bruins, een van de belangrijkste sportfinanciers, en het herstel van de internationale invloed van Nederland. Die is afgenomen sinds Camiel Eurlings, tegen de zin van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), afstand deed van zijn IOC-lidmaatschap. Diens opvolging wordt één van haar aandachtspunten.

Al die zaken zijn bij Van Zanen in voortreffelijke handen, zegt Harry Been, ex-bestuurslid van NOC*NSF, die laaiend enthousiast is over haar voordracht. „Weet wat ik zo goed aan haar vind? Ze is altijd positief en denkt altijd in oplossingen. En ze kan ingewikkelde problemen helder uitleggen. Fijne vrouw ook met wie ik bij voorname etentjes altijd optrok. Zaten we naast elkaar, want we wilden altijd, hoe chique ook, patat me mayonaise. En een glas wijn. Typisch Anneke. Een uitstekende keus.”