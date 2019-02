Als prins Mike de Eerste ineens verdachte Mike S. wordt

Prins van carnavalsvereniging D’n Dreumel in Horst is hij en blijft hij. Maar meedoen in het feestgedruis is uitgesloten. Op zaterdag 26 januari werd Lars Thijssen uitgeroepen tot prins. De dinsdag erna kreeg hij van artsen de diagnose leukemie. Thijssen kwam terecht in het ziekenhuis in Maastricht. Na twee weken mocht hij weer terug naar zijn huis, dat desondanks – zoals gebruikelijk bij prinsen – uitbundig was versierd.

In het Limburgse Horst wordt de komende dagen bij alle festiviteiten even aandacht besteed aan de afwezige prins Lars I, met wie het naar omstandigheden redelijk gaat al zit hij midden in zijn chemo’s. „We benoemen het steeds”, zegt Edwin Lemmen, voorzitter van D’n Dreumel. „Zo hebben we het ook besproken met Lars en zijn vrouw. Verder gaat alles gewoon door. Alleen de prinsenwagen rijdt niet mee in de optocht. Dat zou er met een lege plek een beetje vreemd uitzien. De Raad van Elf, die normaal gesproken ook op de prinsenwagen staat, loopt dit keer.”

Protocollen kun je voor dit soort gebeurtenissen niet schrijven, denkt Lemmen. „Zo goed en passend mogelijk improviseren is het beste. Drie jaar geleden stierf een oud-prins tijdens het hardlopen, drie uur voor de proclamatie van de nieuwe prins. In de week voor carnaval overleden nog twee oud-prinsen van gevorderde leeftijd. Toen hadden we op de zaterdag voor de dagen van feest ’s morgens en ’s middags een uitvaart.”

Brandstichting

In het dorp Holtum, vlakbij de autofabrieken van NedCar, verheugde carnavalsvereniging De Katers zich extra op het feestseizoen. In de wereld van vastelaovend worden niet de elders gebruikelijke jubilea gevierd, maar de veelvouden van het gekkengetal 11. De Katers bestaan 6 keer 11 jaar. Een vertrouwd lid van de Raad van Elf werd afgelopen november verkozen tot prins Mike I. Zijn vriendin Linda werd prinses.

In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 januari stond in de vroege ochtend echter plots de woning van de twee in brand, zonder dat ze zelf thuis waren. Niet veel later werd de prins, ook lid van de vrijwillige brandweer, opgepakt op verdenking van het aansteken van de brand. Mike I werd Mike S. Volgens verhalen in het dorp zouden zijn vriendin en hij relatieproblemen hebben gehad. Ook zouden getuigen hebben gezien hoe hij kort na het uitbreken van de brand zijn prinsenpak op straat legde.

Peter Arets, secretaris van De Katers, weigert commentaar. „Voor ons is dit boek gesloten. We zijn er als vereniging klaar mee.”

Mike I zit ook tijdens carnaval in het huis van bewaring. Het Holtumse Katerrijk is niet overhaast naar een vervanger gaan zoeken. Alles komt nu neer op de frêle schouders van de ook in november vorig jaar uitverkoren jeugdprinses Esmee, leerling in groep acht van de Holtumse basisschool Het Avontuur.

Wietplantage

Aan de overkant van de Maas, in het Belgisch-Limburgse Rotem, hebben ze vanwege een vergelijkbaar probleem voor dezelfde oplossing gekozen. De jeugdprins en de jeugdprinses van De Kezelzekskes nemen de honneurs waar, omdat bij prins Dario I thuis een wietplantage met vierhonderd stekken werd aangetroffen.

Waar in monarchieën gekroonde hoofden hun opvolgers hebben, is daar in de carnavalswereld niet in voorzien. Een prins heeft adjudanten en geen adjuncten. En wie wordt aangezocht, hoeft geen gezondheidsverklaring of verklaring omtrent het gedrag (vog) te overleggen. De laatste is voor functies bij veel andere clubs inmiddels wel gebruikelijk.

Ook bij Jocus in Venlo, de oudste nog bestaande carnavalsvereniging van Nederland (anno 1842) voorzien de reglementen niet in zo’n controle vooraf. Pr-functionaris Roy Dambacher: „Venlo is een stad, maar weer niet zo’n erg grote stad. De mensen die in aanmerking komen voor het prinsschap zijn bekend. De stelregel is wel dat iemand van onbesproken gedrag moet zijn. De vorst van de vereniging kiest en vraagt een kandidaat of hij het wil worden. Vooraf heeft hij wel rugge spraak gehad met enkele vertrouwenspersonen.”

Ook Edwin Lemmen, voorzitter van D’n Dreumel, voelt weinig voor gezondheidsverklaringen of vog’s. „We hanteren een rij zorgvuldige procedure. En zelfs in een redelijk groot dorp als Horst hebben we de mensen redelijk in beeld. Mensen van wie wordt vermoed dat ze bezig zijn met duistere zaken of MeToo-achtige gedragingen worden geen prins. Maar zelfs dan kun je nog voor verrassingen komen te staan.”