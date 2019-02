Ajax speelt De Kuip nu wel stil

Laat op deze februariavond valt De Kuip stil, zoals De Kuip dit decennium zo vaak stil viel wanneer Ajax op bezoek kwam. Het was onontkoombaar, dit uitstekende optreden aan de Maas. Het leek Ajax in deze halve finale niet zozeer te gaan om de KNVB-beker zelf, als wel het wegspoelen van de 6-2 een maand eerder . En dat deed het. Feyenoord-Ajax: 0-3.

Ajax plaatst zich zo voor de finale van het bekertoernooi, op 5 mei in De Kuip. Tegenstander daarin is Willem II of AZ, die elkaar donderdagavond treffen. Ajax trok zijn gereedschapskist volledig open om Feyenoord te ontmantelen, gebrand als het was op eerherstel. In de Champions League-variant, met Dusan Tadic in de spits, had Ajax de wedstrijd bijna volledig onder controle, op het eerste kwartier na.

Deze 27 februari was in geen opzicht als die 27ste januari. De gure zondagmiddag van toen, was nu een frisse, heldere voorjaarsavond. Het werkvoetbal, het collectief, redde het nu niet tegen de brille van het Amsterdamse miljoenenensemble.

Topsfeer, uiteraard. Enorm spandoek, fakkels ontbranden, vuurwerk wordt ontstoken, De Kuip stijf van de rook, van de hoop. Heerlijke entree. Het voelt een helft lang als een Europees avondje, avonden die Feyenoord dit seizoen ontbeert door de uitschakeling voor de Europa League.

Furieuze opening

Feyenoord opent furieus, zoals gewend, het openingskwartiertje in topwedstrijden. De Zweedse dribbelaar Sam Larsson die, na een fraaie steekpass van Robin van Persie, vrij doorkomt en op de paal schiet. Gevolgd door nog een kans voor Van Persie, maar zijn schot wordt geblokt.

Het leek een aardig openingsoffensief, voor een veelbelovende wedstrijd die had moeten volgen. Dat met het Feyenoord-mysterie in het achterhoofd, een vaak onpeilbare ploeg die dit seizoen vooral presteert in grote wedstrijden. Zoals een man, door Fox Sports geïnterviewd in de watertaxi op weg naar De Kuip, het woensdagavond zei: „Tegen de grote clubs kunnen we het wel brengen, tegen de rest is het kut met peren.”

Wat in het begin bleef hangen, waren de paar duels tussen Van Persie en Frenkie de Jong. Veel beter ga je het niet zien de komende jaren op de Nederlandse velden. Zo soepel, de armen losjes, dat snelle kijken, die handige pasjes, de korte voetbewegingen, de simpel ogende passjes.

Na de stormloop neemt Ajax de regie langzaam over, na een minuut of twintig. En heeft het weer alle kenmerken van een Klassieker zoals ze de deze eeuw zo vaak werden afgewerkt. Ajax krijgt het middenveld stevig in handen, zet Feyenoord vast.

Hakim Ziyech schiet eerst vlak naast. En daarna op de paal, nog licht getoucheerd door Cuco Martina. Je voelt de wedstrijd kantelen, je ziet de onmacht bij Feyenoord toenemen, de machinerie bij Ajax gaat draaien. Het is wachten op het openingsdoelpunt.

En die komt kort voor rust, uit een door Feyenoord fel betwiste corner. Maar arbiter Kevin Blom bleef bij zijn beslissing. Hoekschop Ziyech, aanvoerder Matthijs de Ligt toornt hoog boven iedereen uit: 0-1.

En kort na rust maakt de Argentijnse back Nicolás Tagliafico – misschien wel de missende link een maand terug – uit een rommelige situatie 0-2. Simpel tikt Ajax zich nog naar 0-3 via Donny van de Beek. Hij juicht voor het Feyenoord-vak, krijgt een volle laag bier over zich heen. Wedstrijd gespeeld. Een Klassieker, zoals de Klassieker zo vaak was vóór 27 januari. Met Ajax dat in staat is om De Kuip volledig stil te spelen. Publiek verlaat al een kwartier voor tijd de tribunes.

Het is zo – voorlopig – de laatste Klassieker voor enkelen. Voor Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst, en definitief voor Van Persie. Hij werd gewisseld, halverwege de tweede helft. Wat rest: elf competitieduels.

Het bekertoernooi redde veel voor Feyenoord de afgelopen jaren, met eindzeges in 2016 en 2018. Het was vaak een doekje voor het bloeden in de competitie. Het is misschien maar eens goed, z ei clubicoon Willem van Hanegem eerder, als Feyenoord het seizoen niet redt via het bekertoernooi, dan kan het intern stevig analyseren.

De stem van stadionspeaker Peter Houtman klonk ingetogen, even na half elf: „Dat was het dames en heren. Het heeft voor Feyenoord helaas niet zo mogen zijn.”