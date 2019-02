11.200 rechtszaken tegen Bayer wegens Roundup

Er lopen in de Verenigde Staten 11.200 rechtszaken tegen chemiebedrijf Bayer vanwege het omstreden bestrijdingsmiddel Roundup. Dat maakte het Duitse bedrijf woensdag bekend bij de presentatie van de jaarcijfers. Het waren de eerste cijfers sinds het concern vorig jaar voor 62 miljard dollar zaadveredelaar Monsanto kocht, dat Roundup produceert.

Het onkruidbestrijdingsmiddel, met glyfosaat als belangrijkste bestanddeel, zou bij mensen die ermee werken kanker veroorzaken. Vorig jaar moest Bayer van een rechter in de Amerikaanse staat Californië een schadevergoeding van 289 miljoen dollar betalen aan een tuinman die ziek zou zijn geworden van het middel. Later daalde dat bedrag tot 78,5 miljoen dollar; er speelt nog een hoger beroep. De tweede Roundup-zaak staat op het punt van beginnen en sindsdien zijn er dus nog veel meer rechtszaken aangespannen.

Bij de presentatie van de jaarcijfers zei de bestuursvoorzitter van Bayer, Werner Baumann, tegen persbureau AP dat hij niet verwacht dat het vonnis in de Californische zaak zal standhouden. Hij gaf verder aan dat Bayer bereid is om Roundup te verdedigen in verschillende rechtszaken. „We zijn heel helder over ons perspectief: het is een veilig product dat wettelijk is goedgekeurd.” Volgens Baumann zijn er meerdere vonnissen nodig voordat duidelijk is wat de toekomst zal zijn van het middel.

1,5 miljard kilo

De overname van Monsanto is op financieel vlak voorlopig zeer gunstig voor Bayer. De omzet van de divisie waar Monsanto deel van uitmaakt, steeg door de overname met 49 procent tot 14,3 miljard euro. De winst van Bayer in totaal bedroeg 1,7 miljard euro.

Glyfosaat is al decennialang een van de belangrijkste bestrijdingsmiddelen in de Verenigde Staten. Volgens persbureau Bloomberg is er sinds de jaren zeventig ruim 1,5 miljard kilo van gebruikt. De Wereldgezondheidsorganisatie zette het middel in 2015 op de lijst van kankerverwekkende stoffen, maar de Amerikaanse toezichthouder denkt daar anders over.