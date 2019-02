‘VS legden tijdens midterms Russische trollenfabriek plat’

Het Amerikaanse leger heeft tijdens de midterm-verkiezingen van november vorig jaar het netwerk van het Russische Internet Research Agency (IRA) tijdelijk platgelegd. Dat meldt The Washington Post dinsdag op basis van “meerdere Amerikaanse overheidsfunctionarissen”, die betrokken waren bij de aanval op het bedrijf uit Sint-Petersburg.

“Ze hebben in feite het hele IRA offline gehaald”, zegt een van de anonieme bronnen tegen de krant. Hoe de afdeling Cyber Command dat zou hebben gedaan, wordt uit het stuk van The Washington Post niet duidelijk. “Trollenfabriek” IRA probeert volgens het Amerikaanse ministerie van justitie al sinds 2014 de politieke situatie in de Verenigde Staten te ondermijnen. Dat zouden ze doen door met nepaccounts, waarmee ze zich als Amerikanen voordoen, desinformatie te verspreiden.

NRC deed vorig jaar onderzoek naar de trollen van het IRA, en zag dat zij in Nederland en België via Twitter het anti-islamsentiment proberen aan te wakkeren.

Trollenfabriek

Op verkiezingsdag 6 november, en een aantal dagen daarna, zou het IRA preventief het werken zijn belet. Dat de verkiezingen voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden zonder noemenswaardige buitenlandse inmenging gebeurden, is volgens senator Mike Rounds uit de staat South Dakota dan ook geen toeval.

De Amerikaanse inlichtingendiensten gelastten na afloop van de midterms een onderzoek naar het verloop van de verkiezingen, en of buitenlandse mogendheden daar invloed op hadden gehad. Dat bleek niet het geval, concludeerde het onderzoek. Of de actie bij het Internet Research Agency daarmee verband hield, zoals Rounds in The Washington Post suggereert, is niet bekend.

Mueller

Het kantoor van Robert Mueller, die banden tussen Rusland en de presidentiële campagne van president Trump onderzoekt, dagvaardde vorig jaar geleden twaalf (oud-)werknemers van IRA op verdenking van onder meer internet- en bankfraude en identiteitsdiefstal. De verdachten voerden volgens de aanklacht een “informatiestrijd tegen de Verenigde Staten”, met als doel “wantrouwen tegenover het politieke systeem te verspreiden”.