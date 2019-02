Voorwaardelijke celstraf voor hulp bij zelfdoding vader

De rechtbank in Limburg heeft dinsdag een 48-jarige man veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden voor het helpen bij de zelfdoding van zijn vader. De rechtbank denkt niet dat de man het nogmaals zal doen, maar wil met de straf een “algemeen signaal afgeven” dat hulp bij zelfdoding niet ongestraft kan blijven.

De vader wilde sterven omdat hij erg ziek was. Hij vroeg zijn zoon om hulp omdat hij zelf niet meer in staat was het alleen uit te voeren. Een arts wilde hij niet raadplegen. De zoon had een installatie gemaakt waarmee zijn vader een einde aan zijn leven maakte. Tijdens het overlijden en daarna bleef de man bij zijn vader. Een dag later lichtte hij de politie in.

Onvoldoende kritisch

De man was ervan overtuigd dat hij moreel juist handelde omdat zijn vader wilde sterven. Volgens de rechtbank was hij echter onvoldoende kritisch op het verlangen van zijn vader en op zijn eigen wens om zijn vader te helpen. Hij voerde geen overleg met naaste familie of artsen en stelde “onvoldoende vragen bij de juistheid van zijn daden”. Naar een alternatief heeft hij ook niet gezocht.

De man heeft een proeftijd van twee jaar. Middelen voor zelfdoding zijn niet legaal verkrijgbaar. De Coöperatie Laatste wil stopte vorig jaar met het verspreiden van een dodelijk poeder. Mensen die hun leven als voltooid beschouwen hebben anders dan euthanasie geen andere manier op een humane en pijnloze manier uit het leven te stappen.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.