VN vragen 4,2 miljard dollar voor noodhulp Jemen

De Verenigde Naties vragen dinsdag tijdens een conferentie in Genève 4,2 miljard dollar (zo’n 3,7 miljard euro) voor humanitaire hulp aan Jemen. “De burgers van Jemen verdienen een betere toekomst”, schrijft Mark Lowcock, verantwoordelijk voor humanitaire hulp bij de Verenigde Naties, op Twitter. “Ik heb de lidstaten gevraagd gul te doneren en snel te betalen, zodat we miljoenen levens kunnen redden.”

Het geld, het hoogste bedrag ooit bestemd voor één land, moet 21,4 miljoen noodlijdende Jemenieten helpen, schrijven de VN maandag in een verklaring. Het is nog niet bekend wat de lidstaten bij zullen dragen. Saoedi-Arabië zal 500 miljoen dollar doneren, meldt persbureau Reuters dinsdag. Premier May maakte afgelopen vrijdag bekend dat het Verenigd Koninkrijk 200 miljoen pond, ruim 230 miljoen euro, bij zou dragen.

De Verenigde Naties ondersteunen momenteel iedere maand zo’n tien miljoen Jemenieten. Vooral kinderen zijn kwetsbaar, schrijft de VN. “Om de groeiende behoefte bij te benen, hebben we vier miljard dollar nodig voor humanitaire programma’s in 2019. Iedere bijdrage telt.”

‘Ergste humanitaire crisis van onze tijd’

“Vier jaar constant conflict heeft Jemen veranderd in de ergste humanitaire crisis van onze tijd”, zegt Lise Grande, die namens de VN de hulpverlening in het land coördineert. Volgens haar zijn tien miljoen hulpbehoevende Jemenieten “één stap verwijderd” van hongersnood. Nog eens zeven miljoen mensen zijn ondervoed. Hulpverleners in Jemen hebben dit jaar meer financiering nodig dan ooit, zegt Grande, die hoopt dat in 2019 vrede gesloten kan worden.

Vorige week sloten de regering van Jemen en de Houthi-rebellen een akkoord over de terugtrekking van troepen uit de havenstad Hodeida. Via die haven kan veel noodhulp het land ingevoerd worden. In december werd een staakt-het-vuren rond de havenstad gesloten. Waarnemers van de VN moesten zorgen dat dit bestand nageleefd werd, maar het bleef onrustig. De strijdende partijen onderhandelen nog over troepenterugtrekking uit de provincie.

Het geweld in Jemen begon in 2014 toen shi’itische Houthi-rebellen de hoofdstad Sana’a veroverden en de zittende president verdreven. Een aantal soennitische landen, onder leiding van Saoedi-Arabië, begon daarop een reeks bombardementen, omdat zij vreesden voor uitbreiding van de invloedsfeer van het eveneens shi’itische Iran. Iran zou de Houthi’s steunen met materieel, maar heeft dat altijd ontkend. Naast deze internationale strijd wordt het land geteisterd door kleinere, lokale conflicten. Schattingen over het dodental sinds de start van het conflict lopen in de tienduizenden.