Vietnam hoopt van de top te profiteren

De jonge Ngu yen Hong Loan straalt helemaal als haar gevraagd wordt om iets over de top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in haar stad Hanoi te vertellen. Ze is 21 en werkt sinds twee jaar in het oude stadscentrum, voor een van de vele kleine reisbureautjes die zich vooral op toeristen richten.

„Het is voor ons een grote eer dat meneer Trump en meneer Kim elkaar hier ontmoeten”, zegt ze in goed Engels. „Vietnam is maar een klein land. We zijn er enorm enthousiast over. Het maakt Vietnam belangrijker.”

Woensdag en donderdag spreken de twee leiders elkaar over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De hoop is dat deze tweede topontmoeting concretere afspraken oplevert dan de vorige, acht maanden geleden in Singapore.

Propagandaposters

Het reisbureautje ligt aan een levendige straat waar je op kleine plastic krukjes aan de kant van de weg een kommetje Vietnamese soep kunt eten. Reparatiewerkplaatsen worden er steeds meer verdrongen door allerlei hippe kleine zaakjes die zich op toeristen richten. Zo zit er een posterwinkeltje waar je replica’s kunt kopen van de propagandaposters uit de tijd dat Vietnam in oorlog was met de VS. Daarnaast verkoopt een zaak fleurige flodderbroeken voor rugzaktoeristen.

Het reisbureautje is nog heel eenvoudig: je bestelt er je reis, gezeten op een krukje aan een simpele tafel. Buiten aan de gevel hangt een foto van een ouderwetse trein, die erg lijkt op het exemplaar waarmee Kim dinsdag aan de grens met Vietnam arriveerde, na een lange reis vanuit Pyongyang.

Nguyen denkt dat het ook voor haar reisbureautje heel goed is dat Trump en Xi elkaar in Vietnam ontmoeten. „Ik denk dat het een impuls geeft aan de toeristenindustrie hier”, zegt ze, en ze voegt eraan toe dat ze natuurlijk ook hoopt dat er een mooie vriendschap ontstaat tussen de leiders van de VS, Vietnam en Noord-Korea. „Ik hoopt dat deze top vrede brengt.”

Van jong tot oud reageren mensen enthousiast als ze gevraagd wordt naar de top. Wel valt op hoe vaak er in vrijwel dezelfde woorden steeds vrijwel dezelfde voordelen worden opgesomd. Vietnam is een land van vrede, zeggen ze, de mensen zijn vriendelijk en iedereen is er van harte welkom.

In een traditionele tempel brengt een oude vrouw een wierookoffer. Ze spreekt opvallend goed Engels, maar verontschuldigt zich toch omdat dat ze veel van de taal is vergeten. Ze is 85 en heeft de Amerikanen dus nog in een heel andere rol naar haar land zien komen dan die van vredesstichter, de rol die Trump zichzelf nu toedicht.

Gevraagd naar wat ze zich daar nog van herinnert, maakt ze een serie wegwerpgebaren achter elkaar. Vergeten moeten we het, niet meer over praten. We zijn welkom, als we dat maar weten. Dan keert ze zich af om verder te gaan met haar offer.

Een mager jongetje van twaalf in een felgroen jasje is een grote fan van Trump. Hij draagt een bril en zijn pikzwarte haar staat borstelig overeind. Hij is net vrij van school en hangt samen met zijn vriendjes nog wat rond op het plein voor de zwart uitgeslagen kathedraal van Sint Jozef. Hij vindt Trump een geweldig president en hij weet ook precies waarom: „Hij is stinkend rijk.”